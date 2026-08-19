MasterChef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE el resultado de la transmisión HOY martes 18 de agosto, de la décimo quinta ELIMINACIÓN por TV Azteca; ¿quién salió eliminado?
La cocina más famosa de México está en su recta final y este martes se disputa la décimo quinta eliminación ¡No te pierdas la transmisión y la cobertura por Azteca UNO!
¡Llegó la hora! La recta final de MasterChef 24/7 está aquí. Hoy, martes 18 de agosto, se disputa la décimo quinta eliminación, luego de que el pasado domingo de eliminación saliera de Daniela Parra.
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