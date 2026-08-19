Alexis Ayala revela la razón por la que silenció a su expareja Cinthia Aparicio en redes sociales

En los últimos meses se reveló el fin de la relación de Alexys Ayala y Cinthia Aparicio envuelto en una ola de especulaciones, sin embargo, ambos han señalado que el fin de su matrimonio se dio en buenos términos por lo que actualmente ambas pasan por un proceso emocional distinto tras la ruptura, lo que ha generado interés del público.

En los recientes días el nombre de la actriz ha destacado en los titulares debido a que ya se le ha visto acompañada de un misterioso hombre a quien se le vincula sentimentalmente, y por otro lado esta una publicación que encendió las alarmas entre los fans de Aparicio ya que mostró una faceta vulnerable donde incluso llegó a las lágrimas.

Ante esta situación al actor se le cuestionó sobre ella, sin embargo, su respuesta dejó sorprendidos a varios, ya que reveló que actualmente “no está al pendiente de ella por redes sociales”

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala al ser cuestionado por Cinthia Aparicio?

Tras la publicación que subió Cinthia Aparicio, Alexys Ayala fue cuestionado por la prensa a lo que él inmediatamente señaló que no estaba enterado de lo que le pasaba debido a que “actualmente tiene silenciadas sus historias y publicaciones en Instagram”, aunque ambos continúan siguiéndose en redes sociales, de igual modo reiteró que hoy en día no hablaría de algo que no sabe para no especular y que el pasado ya es pasado.

“Mi pasado es mi pasado”, expresó Ayala al hablar sobre su expareja, dejando claro que no pretende juzgarla ni interpretar sus mensajes, asimismo, le deseó que le vaya bien y aseguró que él se encuentra en un buen momento de su vida.

Además, al ser cuestionado sobre los rumores de que Aparicio podría tener una nueva pareja, el actor reaccionó con tranquilidad y señaló que, si es así, le parece algo positivo, pues ella tiene derecho a continuar con su vida, de la misma manera que él tiene.

¿Cómo es el video que publicó Cinthia Aparicio?

A través de Instagram Cinthia Aparicio compartió una fotografía donde se le ve triste con los ojos llorosos y cubriéndose parte del rostro texto exp acompañada de un texto donde explicó que está atravesando días complicados y habló de un proceso personal marcado por cambios, reconstrucción y la necesidad de cerrar ciclos.

“Es de uno de esos días en los que simplemente no podía más”, escribió Aparicio. También reflexionó sobre la vulnerabilidad y reconoció que está bien admitir cuando algo duele, cuando un proceso resulta difícil o cuando no se tienen todas las respuestas. Finalmente, habló sobre sanar y aprender a acompañarse durante los momentos complicados.