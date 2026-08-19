Trucos para cuidar las cejas y mantenerlas siempre perfectas

Las cejas son una de las zonas del rostro que más puede influir en la expresión y en la apariencia de la mirada. Por eso, mantenerlas cuidadas, definidas y saludables es importante para conseguir un aspecto prolijo sin necesidad de recurrir constantemente al maquillaje.

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Además de elegir una forma que se adapte a las facciones, existen algunos hábitos sencillos que pueden ayudar a mantenerlas en buenas condiciones. Desde la limpieza hasta la hidratación, incorporar estos cuidados a la rutina puede marcar la diferencia y favorecer una cejas más bonitas y fuertes.

¿Cómo cuidar las cejas?

Cuidar las cejas no significa depilarlas constantemente, sino respetar su crecimiento natural y retirar solo el vello necesario para definirlas. Entre los principales trucos están evitar la depilación excesiva, limpiar la zona para eliminar restos de maquillaje y suciedad, hidratarlas y cepillar las cejas a diario para mantenerlas ordenas y favorecer una apariencia.

El diseño también debe apartarse a la forma del rostro. Para una cara cuadrada, un arco elevado y suave ayuda a equilibrar las facciones, mientras que en los rostros ovalados funcionan bien las cejas naturales con una ligera elevación. Si el rostro tiene forma de corazón, las cejas ligeramente redondeadas pueden suavizar las facciones y crear mayor armonía.

En los rostros rectangulares, una cejas rectas y horizontales ayudan a equilibrar visualmente la longitud de la cara. Para los rostros redondos, un arco ligeramente marcado puede aportar definición y generar un efecto visual de mayor longitud. Elegir la forma adecuada, junto con una rutina de cuidado constante, permite conseguir una cejas más saludables, prolijas y favorecedoras.

¿Por qué no es recomendable depilar en exceso las cejas?

Depilar las cejas en exceso puede debilitar su apariencia y hacer que pierdan densidad con el tiempo. Retirar constantemente el vello también puede afectar su ciclo de crecimiento, provocando que algunos pelos tarden más en volver a salir o que, en ciertos casos, no lo hagan. Además, unas cejas demasiado finas puede alterar la expresión natural del rostro y dificultar conseguir una forma armoniosa.