4 plantas ideales para regalar este Día del Abuelo y mejorar el ambiente del hogar

Este Día del Abuelo puede ser la oportunidad perfecta para regalar un detalle que no solo permanezca en casa, sino que forme parte de la rutina cotidiana de tus seres queridos: Las plantas. Existen plantas como la lavanda o el aloe vera, las cuales son alternativas que no solo aportan un toque natural y decorativo, sino que pueden ser perfectas para todo tipo de espacios y ambientes.

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4 platas perfectas para regalar este Día del Abuelo

Senseviera

También conocida como lengua de suegra, esta planta es una de las mejores opciones para regalar, gracias a su resistencia y pocos cuidados exigentes. Sus propiedades le permiten adaptarse a espacios con poca luz indirecta, además de que requiere de riegos espaciados.

Senseviera |Imagen generada con Ia

Poto

Esta planta puede colocarse sobre alguna repisa, mesa o maceta colgante. Gracias a sus hojas y tallos pueden crecer rápidamente, mientras que sus cuidados resultan relativamente sencillos. Son perfectas para luz indirecta y requieren de un riego moderado.

Poto|Imagen generada con IA

Aloe vera

Esta planta resulta perfecta como regalo gracias a que combina apariencia con cuidados sencillos. Este tipo de plantas solo requiere de buena iluminación y riegos espaciados, lo que las convierte en una opción ideal con bajo mantenimiento.

Aloe vera

Lavanda

Esta planta destaca por sus pequeñas flores moradas y, sobre todo, por su característico aroma, el cual la convierte en una gran opción para colocar cerca de una ventana o balcón, o dentro de una terraza con abundante luz. Además, requiere de un riego moderado, ideal para conservar durante más tiempo.

Lavanda

Regalar alguna de estas cuatro opciones no solo representa una opción ecológica, sino que también se convierte en más que solo un momento, acompañando a tus seres queridos en su rutina cotidiana.