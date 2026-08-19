“Julio siempre ha estado apoyando a Carmen": Lancer despotrica contra los cocineros en MasterChef 24/7

Aunque estamos a solamente unas cuantas semanas de la gran final de MasterChef 24/7, las peleas en la competencia continúan y para muestra está el reciente resurgimiento de las rencillas entre Carmen y Lancer, por lo que el cocinero se dio a la tarea de explicar en la terraza del Mundo MasterChef las razones por las que se encuentra en guerra con su compañera. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

El cocinero aseveró ante las cámaras que Julio siempre ha estado apoyando, directa o indirectamente, a Carmen en sus acciones contra otros cocineros de la competencia, como el caso de Claudia, de quien se han reído o burlado, al menos en palabras de Lancer.

Por otro lado, el participante afirmó que cuando "le toca molestarlos, son muy sensibles" y que no aceptan lo que se han buscado desde hace tiempo.

Lancer le afirmó al público que sintonizaba la transmisión 24/7 del reality show que no busca convencer a nadie de la personalidad y las acciones de los demás cocineros.

Sin embargo, el polémico concursante reconoció que algunas de sus acciones no fueron justas con los cocineros que no le han hecho nada o no han hablado mal de él y es que se refirió al momento en que despertó a los demás participantes con las tapas de un par de cacerolas.

Aunque el ex portador del Pin del Chef compartió que consideró realizar otra tregua con Carmen, sintió que no era necesario debido a la "naturaleza" de su compañera y que no serviría de mucho, por lo que buscará estar tranquilo con lo que ocurra hasta el momento en que se termine MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles.

Por otro lado, conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Julio, Ramahá, Lancer, Flor, Claudia e Ixdit; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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