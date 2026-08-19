Pareja de Flor revela cómo sus hijos se prepararon para sorprender a la cocinera en MasterChef 24/7 antes de su cumpleaños

Uno de los momentos más esperados dentro de MasterChef 24/7 era ver la reunión entre Flor y sus hijos, ya que durante esta temporada la participante ha expresado en diversas ocasiones lo que significan ellos en su vida, asimismo, han realizado distintos platillos dedicados para los más pequeños de su casa por lo que esta visita al foro fue una de las más emotivas.

Debido a que en distintas ocasiones los cocineros fueron sorprendidos por sus familiares, amigos o parejas al fin llegó el turno de Flor previo a su cumpleaños, pues durante la Gala de Eliminación del domingo sus hijos fueron a visitarla para darle un abrazo, arreglos de flores y llenarla de besos, un momento que no solo rompió el corazón de la originaria de Guerrero, sino también el de la audiencia, debido a este mágico momento el esposo de flor, “Poncho” decidió compartir en redes sociales cómo sus hijos vivieron ese momento desde la mañana.

MasterChef 24/7 | Flor vive un emotivo momento al reencontrarse con sus hijos

¿Cómo fue la llegada de los hijos de Flor a MasterChef 24/7?

A través de la cuenta de TikTok de Poncho la cual lleva por nombre “Vagabundo” mostró como él y los pequeños llegaron a la Ciudad de México, desde momentos que pasaron en el hotel, hasta su traslado al foro para finalmente ver a la cocinera dentro del Mundo de MasterChef 24/7.

El clip inicia con los dos niños con ramos de flores expresando “acompáñenos a ver a mamá en MasterChef”, después salen unas imágenes donde hacen un recorrido por el hotel donde se hospedaron, lo que ha emocionado al público es la reacción que tuvieron los menores al ver el cuarto y las camas donde se acostarían.

Después de un recorrido por la habitación se ven varias imágenes donde los niños comienzan a arreglarse para ir junto con su papá al foro, después inicia su recorrido hasta llegar a los estudios donde pasaron al área de maquillaje para que los peinaran, desde ese momento se ve como los menores están disfrutando el proceso para poder ver a su mamá.

Finalmente, Flor y sus hijos se reencontraron, imágenes que solo pudieron verse en vivo desde la transmisión de este domingo. Ya para cerrar la noche se ve cómo van a descansar.

@elvagabundo821 Vamos a ver a mi mamá a masterchef ♬ sonido original - Vagabundo