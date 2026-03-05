Este es el peinado tendencia que hasta las famosas querrán tener en marzo de 2026, según expertos en moda

Cada temporada, surgen atractivas tendencias de belleza que se apoderan de las pasarelas y las famosas las replican en las alfombras rojas. Y durante marzo 2026, los estilos se inclinan a un peinado que es totalmente favorecedor para todas las mujeres y que además luce bien para cualquier ocasión.

Se trata de las ondas suaves con volumen natural, una versión que apuesta por la magia de lo sencillo, pero sin perder el aire sofisticado ni un momento. Es por esto que sitios como Allure y The Zoe Report, que están especializados en trends, moda y beauty, consideran que será uno de los protagonistas para la llegada de la primavera.

El peinado de ondas suaves y volumen natural será tendencia en marzo 2026|Instagram. @haileybieber

¿Cómo es el peinado con ondas y volumen al natural que todas quieren usar este 2026?

Tal como su nombre lo dice, esta técnica para estilizar el pelo consiste simplemente en hacer suaves ondas sobre el pelo suelto, dejando que el volumen se acomode de manera natural y no perfeccionando con la plancha como solía hacerse. Con esta fusión, es posible lograr que la apariencia se vea perfectamente cuidada, pero sin parecer exagerada y hasta se le puede sumar un flequillo, según análisis de Vogue.

El peinado de ondas suaves y volumen natura puede usarse con fleco|Pinterest

Por lo que entre las predicciones de expertos de Elle Uzbekistán, está fuerte la apuesta de que estos looks arrasarán durante todo marzo 2026 porque encajan con la estética relajada que se asocia con la primavera. Lo mismo pasa con los diseños de uñas, que actualmente incluyen modelos con colores pastel y puntas almendradas.

¿A quién le queda bien el peinado que es tendencia en marzo 2026?

Por si fuera poco, este peinado que será tendencia en marzo 2026 es muy fácil de hacerse y tiene una versatilidad única, lo que se traduce en que todas pueden replicarlo y llevar una melena reluciente tanto para el trabajo, como para una salida más casual. Así que no es extraño que lo veamos en red carpets con las celebridades del momento, y también en publicaciones virales de redes sociales.

El estilo con ondas suaves y volumen natural es muy fácil de hacer|Instagram. @gigihadid

En cuanto a quiénes pueden usar este estilo, es para cualquier largo de cabello, ya que la clave para que quede bonito es hacer los rizos con delicadeza para que no queden tan pronunciados. Esto es lo que da el equilibrio entre glamour y naturalidad que tiene cautivados a los estilistas más prestigiosos de todo el mundo.