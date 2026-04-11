El reemplazo del tapete tradicional en la entrada de la casa: es una opción moderna y duradera
Este elemento decorativo se ha renovado para ofrecer un mejor resultado, ya que su principal objetivo es el de limpiar los zapatos antes de ingresar al hogar
El tapete tradicional de algodón o lino quedaron en el olvido, pues está en tendencia una opción más moderna y duradera, aunque cumpliendo con las 3 razones por las que lo deberías tener afuera de tu casa sí o sí, según el Feng Shui. Este reemplazo no solo es ideal para poner en el hogar, pues también le va bien a locales comerciales u oficinas.
De acuerdo con un artículo del portal TN, los tapetes de aluminio han ganado mercado en el mundo de las alfombras, ya que son más limpios, resistentes y confortables que los tradicionales. Otro punto a favor es que le da un toque más moderno y minimalista a tu casa, donde puedes reemplazar las clásicas protecciones de ventanas por unas más aesthetic.
Puntos a favor de los tapetes de aluminio
Este tipo de tapete es de los más comprados para poner en las entradas de las casas, centros comerciales u oficinas, ya que su superficie es antiderrapante, lo que da mayor seguridad al evitar deslizamientos. Asimismo, sus orillas previenen de posibles tropiezos. Estos son sus demás puntos a favor:
- Fácil de ensamblar y desmontar en caso de mantenimiento
- Se puede adaptar a cualquier medida
- Mayor durabilidad
- Conserva su forma durante un tiempo prolongado
- Protege al piso de la suciedad y humedad.
Otro de los puntos a favor de los tapetes de aluminio es que no requieren de mayor mantenimiento como lo son los tradicionales, a los que se les tiene que hacer una limpieza profunda frecuente. Lo anterior, ya que el tipo de material del que está hecho no absorbe líquidos ni acumula polvo.
Cabe mencionar que para limpiar las alfombras de aluminio solo basta con sacudirlas o golpearlas contra una superficie firme para desprender el polvo o tierra. En cambio, si se quiere hacer algo más profundo y profesional, se recomienda utilizar una aspiradora para extraer los residuos que quedaron atrapados entre las fibras.