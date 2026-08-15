En las redes sociales circula una teoría que puede sonar descabellada, ya que los usuarios aseguran que la práctica atrae riqueza y grandes oportunidades económicas, si es que no pasas por un buen momento financiero; para ello, las personas solo deben guardar el dinero envuelto en una hoja de laurel, especie con la que también se relaciona el buen descanso, siempre y cuando se coloque debajo de una almohada.

En Colombia, esta práctica se vuelve más viral, por lo que diferentes personas lo han puesto en práctica y ahora llega a México con el objetivo de atraer prosperidad. De acuerdo con un artículo de El Cronista, la hoja de laurel con los billetes se debe guardar en la cartera, caja fuerte o en algún escondite que se tenga en la casa, donde puedes colocar el lirio de la paz para evitar discusiones con tu pareja.

La razón por la que algunas personas guardan el dinero envuelto en una hoja de laurel|IA

La creencia de envolver el dinero con hoja de laurel

Esta práctica es una tradición popular en el país sudamericano, pero que en las últimas semanas ha cobrado gran relevancia al ser mostrado en redes sociales. Este tipo de ritual es tendencia en algunas ciudades de Colombia, como lo son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Si bien no existe un estudio que compruebe que envolver el dinero con hoja de laurel atrae la riqueza, sí fomenta el ahorro, pues algunas personas realizan esta práctica y después guardan los billetes, ya sea en una caja fuerte o en una alcancía.

Los pasos a seguir para que la hoja de laurel atraiga abundancia

Las personas envuelven su dinero con hoja de laurel y la cambian en aproximadamente un mes, que es cuando se seca por completo. El paso a paso es el siguiente.



Tomar una hoja de laurel limpia y seca Elegir un billete Envolver el billete con la hoja o colocarla junto al dinero Guardarlo en la cartera, caja fuerte o alcancía Evitar gastarlo durante un tiempo determinado.

Cabe destacar que esta práctica es una creencia popular, ya que no existen estudios científicos que avalen que envolver el dinero en una hoja de laurel dé riqueza o atraiga abundancia.