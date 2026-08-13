Tener un baño elegante no siempre requiere una remodelación costosa. Con algunos accesorios decorativos y una buena organización, el espacio debajo del lavabo puede convertirse en un rincón limpio, funcional y con un estilo digno de un hotel. La clave está en combinar orden, materiales naturales y detalles decorativos que aporten sensación de amplitud y armonía.

Esta es la mejor manera de aprovechar el espacio debajo del lavabo para lograr un estilo de hotel

Los baños de los hoteles suelen destacar por su organización y por mantener únicamente los objetos necesarios a la vista. Materiales como el mimbre, el vidrio, la cerámica y las fibras naturales ayudan a crear una estética limpia y sofisticada, mientras que la iluminación cálida y los aromas agradables hacen que el espacio resulte mucho más acogedor. Con estos elementos como base, puedes transformar fácilmente el área debajo del lavabo.



Usa cestas de mimbre para mantener todo en orden. Las cestas de mimbre son una excelente opción para almacenar objetos sin que queden a la vista. De acuerdo con Revista Interiores, además de aportar un toque cálido y natural, ayudan a mantener el orden. Puedes utilizarlas para guardar rollos de papel higiénico, toallas enrolladas, productos de limpieza o artículos de uso diario, logrando que el espacio se vea mucho más organizado.

Coloca una bandeja decorativa para los productos de uso frecuente. Agrupar jabones, cremas, perfumes o lociones sobre una bandeja de mármol, piedra o cerámica hace que el área luzca más ordenada y sofisticada. Este pequeño detalle evita que los productos estén dispersos y aporta una apariencia similar a la de los baños de hotel.

Qué hacer con el espacio debajo del lavabo: 5 soluciones que parecen de hotel|Pinterest Organiza los accesorios pequeños en frascos de vidrio. Los recipientes transparentes permiten tener a la mano objetos como algodón, hisopos, sales de baño, ligas para el cabello o esponjas faciales sin generar sensación de desorden. Además de ser prácticos, ofrecen un acabado limpio y minimalista.

Dobla las toallas como en un hotel. Las toallas blancas bien dobladas transmiten una sensación inmediata de limpieza y elegancia. Si cuentas con un estante abierto debajo del lavabo, colócalas apiladas de manera uniforme o enróllalas cuidadosamente para conseguir un aspecto más decorativo y acogedor.

Añade iluminación y detalles que eleven el ambiente. La diferencia entre un baño común y uno con apariencia de hotel suele estar en los pequeños detalles. De acuerdo con Idealista, instalar tiras de luz LED cálida debajo del mueble crea un efecto flotante que aporta sofisticación. También puedes incorporar una planta resistente a la humedad, como un poto o un bambú de la suerte, para dar frescura al espacio. Finalmente, un difusor de varitas con aromas como lavanda, té blanco o eucalipto ayudará a crear una atmósfera relajante y similar a la de un spa.

Consejos para lograr un acabado elegante en el espacio debajo del lavabo

Mantén únicamente los productos que utilizas con frecuencia a la vista y procura guardar el resto. Elige una paleta de colores neutros, como blanco, beige, gris o madera natural, para que todos los elementos combinen entre sí. Evita saturar el espacio con demasiados recipientes o accesorios diferentes y limpia regularmente el área para conservar esa sensación de orden, amplitud y lujo que caracteriza a los baños de hotel.