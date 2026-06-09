Cómo eliminar el olor a humedad de tu colchón con solo 1 ingrediente de cocina

El colchón es uno de los elementos más importantes que hay dentro del hogar, y es el que garantizará el descanso para poder dormir plácidamente. Sin embargo, suele estar expuesto a varias complicaciones, y es por eso que debemos estar atentos a la aparición de algunas manchas como así también el olor a humedad. Esto derivará en que adopte un mal olor y no podamos dormir como se debe y para esto, te vamos a compartir el truco con un ingrediente de cocina que lo dejará reluciente y no tendrás que gastar dinero en productos químicos.

Ante la llegada del verano y las altas temperaturas, es normal que aparezcan algunos problemas relacionados con el hogar, y es que el calor agobiante traerá aparejado la presencia de humedad que no sólo se verá reflejado en las paredes, sino que también en los malos olores y que se produce por el encierro y el uso constante del aire acondicionado.

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Sin embargo, esta humedad se puede ver en el colchón donde dormimos todos los días, generando un mal olor que traerá aparejado la aparición de algunos insectos como ácaros. Por eso, debemos asegurarnos de que esté en condiciones para garantizar un descanso asegurado y en lugar de utilizar ingredientes químicos, la mejor forma de deshacerse de este mal olor es con un ingrediente de cocina que es altamente efectivo.

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¿Cuál es el mejor ingrediente para eliminar la humedad del colchón con este ingrediente?

El mejor ingrediente de cocina para eliminar el olor a humedad del colchón es el bicarbonato de sodio, considerado como uno de los grandes aliados de la limpieza y para absorber olores. Lo que tendrás que hacer es espolvorearlo de forma generosa sobre la superficie, dejar actuar durante varias horas y luego aspirarlo. Se recomienda también ventilarlo con frecuencia.

Por qué aparece la humedad en el colchón