Famosa influencer anuncia la pérdida de su bebé con DESGARRADOR video

La influencer Nathalie Stuhlhofer compartió una de las noticias más complicadas para cualquier padre, pues junto a su pareja Rodrigo "Bambi" subió un video a sus redes sociales donde dio a conocer a sus seguidores que Alanna, su bebé que estaba por nacer falleció tras poco más de ocho meses de gestación.

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“Hoy les queremos contar la lamentable noticia de que nuestra hija falleció. Es algo muy duro para nosotros dos como ustedes imaginarán pero yo en lo personal sé que compartí toda esta experiencia con ustedes y también me veo no en la obligación pero también les quería contar para que ustedes sepan y para evitarnos cómo pues confusión”; con estas palabras Nathalie junto a su pareja hablaban a sus seguidores.

¿Qué le pasó con la bebé de Nathalie Stuhlhofer?

Sobre más detalles de los problemas que la bebé pudiera haber pasado, la influencer guatemalteca y su pareja se limitaron a entrar en más detalles sobre su dolorosa pérdida, enfocados completamente en sus seguidores.

“Les quiero agradecer a todas las personas pues porque yo siempre leía todos los comentarios y sé que muchas personas también estaban emocionados con nosotros de conocerme y así y al final siento que yo basé todo mi contenido en esto y pues obviamente es difícil para mí, tengo muchas preguntas al respecto de esto”.

Nathalie Stuhlhofer y su novio Rodrigo explican a seguidores su difícil situación

Aunque la vida a través de redes sociales muchas veces únicamente se enfoca en mostrar cosas positivas, experiencias, viajes, vida y estilo, etc., la pareja ha sido clara en que las redes sociales son su trabajo y por ello decidieron subir el video, pues son conscientes de que eventualmente tendrán que regresar a subir contenido, dejando ver la parte más humana y dura de una vida con exposición pública.

A través de su mismo TikTok la joven pareja ha pedido respeto y discreción sobre su pérdida, en donde han dejado en claro que más que nada, el video es para ellos y para la gente que compartía la ilusión.