Esto pasará con el salón de belleza donde mataron a Valeria Márquez

Ya pasó más de un año desde que ocurrió el feminicidio de Valeria Márquez. Esta influencer crecía en redes, como modelo y en sus negocios personales relacionados a la belleza… hasta que fue asesinada a balazos en su propio local. Por ello, algunos destacaron que por fin se levantaron las restricciones del inmueble. ¿Qué pasará con el local?

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¿Qué pasará con el local de Valeria Márquez?

Corría el mes de mayo de 2025 cuando en redes sociales se hacía viral cómo en medio de una transmisión en vivo, una influencer de Jalisco fue asesinada a balazos. Un hombre que fingió ser un repartidor de comida entró al salón de belleza de Valeria Márquez, confirmó la identidad de la creadora de contenido y posteriormente le dio 3 disparos que acabaron con la vida de la famosa de internet.

La consternación fue total y semana tras semana se exigía justicia para la también modelo de 23 años. Con los días avanzados se confirmó (según las investigaciones de las autoridades mexicanas) que el feminicidio fue mandado a realizar por un hombre llamado Francisco Álvarez, quien se encuentra prófugo de la ley. En ese sentido, el lugar donde ocurrió el crimen… seguía cerrado.

Pero en las horas recientes se confirmó que la ley mexicana mandó a quitar las restricciones que tenía el inmueble. Muchos de los dueños o personas que trabajan en locales aledaños indicaron que no era positivo para sus negocios, por lo que incluso ya entraron trabajadores a remodelar el que en algún momento fue un salón de belleza. Sin embargo, los fans de Valeria Márquez recuerdan con dolor a su querida estrella de internet.

¿De quién es el local donde Valeria Márquez fue asesinada?

Aunque muchos indicaron que el local le pertenecía a Valeria Márquez, con el paso de las investigaciones se confirmó que la influencer pagaba una renta para tener su salón de belleza en dicho sitio. Por ello, se indica que los dueños ya mandaron a remodelar el inmueble y dejarlo listo por si alguien busca ocupar el espacio. Con esto ocurrido, el tiempo avanza y la gente hoy sigue pasando a las redes de la modelo para recordarla con cariño.