Los signos del zodiaco pueden tener diferentes formas de asumir compromisos y mantener su palabra. Mientras algunos suelen ser contantes y cuidadosos con lo que prometen, otros pueden cambiar de opinión con facilidad o dejar sus compromisos en segundo plano.

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Desde la astrología, ciertas características de personalidad pueden relacionarse con esta tendencia a incumplir promesas, aunque esto no significa que todas las personas de un mismo signo actúen de la misma manera. En esta lista se encuentran los signos que suelen destacar por tener más dificultades para mantener aquello que prometen.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que menos cumplen sus promesas?

No todas las promesas se rompen por falta de interés. En ocasiones, una persona puede comprometerse llevada por la emoción o el momento, aceptar una responsabilidad para evitar un conflicto o simplemente cambiar de postura con el paso del tiempo. Desde la astrología, estas conductas pueden vincularse con determinados rasgos de personalidad.

Aries, Cáncer y Escorpio destacan por presentar comportamientos diferentes cuando llega el momento de responder por aquello que dijeron. Cada uno puede tener una razón particular detrás de sus decisiones, desde la impulsividad hasta la dificultad para decir que no o el deseo de evitar una situación que ya no les interesa.

Aries

Aries suele actuar rápidamente y dejarse llevar por el entusiasmo. Puede hacer una promesa convencido de que podrá cumplirla, pero después enfocar su atención en nuevos proyectos o situaciones. Esta tendencia puede hacer que algunos compromisos queden relegados.

Cáncer

Este signo puede aceptar determinadas responsabilidades por evitar decepcionar a alguien. Aunque su intención inicial sea cumplir, posteriormente puede darse cuenta de que asumió más de los que podía manejar. Aprender a establecer límites que llegue a esa situación.

Escorpio

Escorpio puede adoptar una postura más reservada cuando deja de sentirse cómodo con un compromiso. En lugar de reconocer directamente que cambió de opinión, podría buscar una manera de apartarse de la situación. Aun así, cuando considera importante un vínculo, suele demostrar un compromiso mucho mayor.