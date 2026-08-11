Este es el video que Kim Loaiza subió a redes tras la muerte de su mamá

Ya llegaron las primeras reacciones de las redes sociales ante el primer video o fotografía que subió Kim Loaiza tras la muerte de su madre. Y aunque muchos esperaban otra cosa, la influencer por fin apareció en el espacio digital. El único que había hablado por dicha parte de la familia era JD Pantoja. La estrella de internet no hizo mención de lo sucedido.

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¿Qué publicación hizo Kim Loaiza en redes sociales?

Fue el pasado 17 de junio cuando se confirmó que la señora Mary Martínez falleció tras medio año de estar internada en terapia intensiva tras complicaciones de salud. En ese sentido, la única que ya había dicho algo frente a las cámaras que se compartió con el público, fue Steff Loaiza. Y para decepción de muchos, Kim no habló de la muerte de su madre.

La nueva publicación que Kimberly Loaiza publicó en el espacio digital llegó para promocionar un producto de belleza. Es decir, la creadora de contenido se enfocó en el ámbito laboral. Sin embargo, algunos mandaron sus mejores deseos… mientras que otros aprovecharon para atacar fuertemente a la esposa de Juan de Dios.

De manera pública, Kim Loaiza no ha dicho absolutamente nada, sino que su esposo es el que ha comunicado que la influencer está pasando por un momento sumamente complicado. Con esto, se sigue conversando sobre una de las personalidades más polémicas de internet, que supuestamente vive enemistada con el resto de su familia.

¿Por qué atacan a Kim Loaiza con el caso de su mamá?

Desde distintos frentes (incluyendo su hermana) se asegura que Kim Loaiza vive totalmente enajenada con sus hijos y su esposo. Se indicó desde el principio de la hospitalización de la señora Mary, que Kimberly no visitaba a su madre y que los gastos no fueron correctamente divididos entre todos los familiares. En ese sentido es normal (ocurre en cada publicación de la influencer) que las personas le digan mala hija o se comuniquen insultos diversos… pues se le tiene como una persona que no estuvo cerca de su madre en los momentos finales de su vida.