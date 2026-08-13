Daniela NO perdona a Ixdit por bloquearle los votos en MasterChef 24/7 y lanza duro reclamo: “Hubiera dicho eso”

Las batallas por equipos del 12 de agosto se vivieron al límite en MasterChef 24/7, pues por primera vez en la temporada, el reto constó de dos etapas. Los ganadores fueron los "amarillos", integrados por Flor, Antrax e Ixdit, quien tuvo que usar su poder del Pin y eligió a Daniela para el castigo de bloquear votaciones y salvación, es decir, que solo podrá salvarse con su cocina y no tendrá la oportunidad de subir al balcón con el apoyo del público.

Y a pesar de que aceptó esta imposición sin reclamos, la cocinera no se quedó tranquila con la explicación que dio su compañera y se dio el tiempo para aclarar que ella no le pidió que la perjudicara. Por lo que si bien no sabe con certeza por qué le dijo esto a los demás, piensa que le podría haber resultado mejor que simplemente se escudara en que no quería tener problemas con nadie.

"No tengo tema con que Ixdit me haya puesto esa carta, pero yo no le dije nada. A ver, todavía hubiera dicho que no se quería meter en problemas con nadie, que yo la semana pasada ya me quería ir y era más fácil, lo que sea. Hubiera dicho eso, porque eso de que yo le dije que para mejorar mi cocina, no es cierto", dijo Dani Parra, que en un par de ocasiones ha subido al balcón gracias al público y hasta ha evidenciado la molestia de los chefs.

TODOS los cocineros que ya están en la semana 14 de MasterChef 24/7

Hasta el momento, solamente hay dos cocineros de MasterChef 24/7 que ya tienen su lugar asegurado en el balcón, lo que significa que no tendrán que seguir participando en los retos ni estarán en riesgo el próximo domingo de eliminación del 16 de agosto del 2026. La primera en salvarse fue Flor, capitana del equipo amarillo que arrasó en las votaciones y que además fue la elegida por las votaciones del público, pero que terminó superando a Ramahá y Claudia.

Y con el beneficio de salvar a uno de sus compañeros, optó por darle esta ventaja a Antrax, lo que además hizo que se quitara el Pin Negro que se llevó el lunes. En consecuencia, le dio todos los castigos a Ramahá.