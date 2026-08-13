Viktor Frankl, psiquiatra austriaco: “Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”

Una de las frases más famosas de Viktor Frankl sobre la vida habla específicamente de las situaciones de crisis, en las que se debe aceptar el cambio de uno mismo para poder superarlas. Esta reflexión, incluida en su libro El hombre en busca de sentido, publicado en 1946, sigue generando inspiración entre quienes conocen su obra.

El psiquiatra austriaco quiso decir con esta frase que, aunque no existe la libertad de controlar todo lo que ocurre en el entorno, sí tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar frente a las circunstancias que presenta la vida.

En ese sentido, según el investigador, lo realmente importante de la vida ocurre cuando la persona cambia para seguir buscando soluciones y logra adaptarse a las adversidades. Esta perspectiva plantea que, incluso en momentos difíciles, es posible encontrar un sentido que ayude a continuar .

Quién fue Viktor Frankl

Viktor Frankl fue un psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco, conocido por ser el fundador de la logoterapia, que consiste en la búsqueda del sentido de la vida como motor principal de la conducta humana. Esta inspiración llegó después de que fuera uno de los sobrevivientes del Holocausto, experiencia que lo llevó a escribir sus vivencias en su famoso libro El hombre en busca de sentido, señala el Instituto de América Viktor Frankl.

Además, según el National Institutes of Health de Estados Unidos, su teoría existencial se basa en uno de sus principios fundamentales: encontrar el sentido de la vida a través del pensamiento.

Otras frases famosas del psicólogo Viktor Frankl

Las frases de Viktor Frankl siguen generando debates entre sus seguidores y, hasta la fecha, continúan siendo fuente de inspiración para muchas personas que buscan aprender cómo actuar en situaciones críticas de sus vidas. Según Psicología y Mente, otras reflexiones famosas del psicólogo son: