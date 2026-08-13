Los moldes para hornear que ya no sirven para preparar alimentos no necesariamente tienen que terminar en la basura, ya que por su forma y resistencia pueden tener una segunda vida como organizadores en el interior de la casa, donde puedes utilizar las pinzas de ropa para sellar las bolsas de alimentos de la cocina.

Estas piezas olvidadas, muchas de las veces en la alacena, solo hacen que tengas menos espacio en este mueble de la cocina, por lo que es recomendable ordenar todos los utensilios y trastes al momento de sacar los moldes viejos y así tener una mejor distribución de los objetos, los cuales también puedes almacenar en los que se convertirán en organizadores, como lo son los de maquillaje hechos con cajas de zapatos y cartón reciclado.

Así puedes utilizar los moldes como organizadores

Una de las opciones más sencillas es utilizar un molde rectangular como bandeja para accesorios. Puede colocarse dentro de un cajón para separar relojes, pulseras, lentes, llaves o pequeños objetos de uso diario. La profundidad del recipiente ayuda a mantener las piezas agrupadas y evita que rueden por todo el espacio.

Los moldes para hornear viejos pueden tener una segunda vida como organizadores|IA

Otra de las alternativas es transformar un molde para muffins en un organizador de piezas pequeñas. Cada cavidad puede almacenar clips, ligas, botones, tornillos, materiales escolares o accesorios para manualidades.

Los moldes metálicos también pueden funcionar como bandejas para artículos de escritorio. Un recipiente alargado puede guardar lápices, marcadores, tijeras y otros útiles sobre un escritorio, mientras que un molde pequeño para almacenar borradores, sacapuntas y clips.

Asimismo, los moldes para hornear viejos pueden servir como una cómoda o repisa para perfumes, cremas, cepillos, accesorios para el cabello o pequeños frascos. Es algo útil en habitaciones con poco espacio disponible.

Si el molde conserva restos de grasa, óxido o pintura deteriorada, es recomendable retirarlo de cualquier zona destinada a guardar alimentos y reservarlo exclusivamente para objetos domésticos.