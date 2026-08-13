Ideas DIY: crea una maceta divertida reciclando un galón de detergente

En los hogares a veces se acumulan objetos que por lo general terminan en la basura, ante esta situación es que surgen ideas creativas para poder darles una segunda oportunidad. Si tienes en casa un galón de detergente vació pues tendrás la posibilidad de crear una maceta para tus suculentas.

Sin dudas, esta puede ser una manualidad entretenida para que tus plantas luzcan diferentes. Lo que debes hacer es transformar la parte frontal del galón en una fachada de casa donde puedes hacer ventanas, una puerta abierta y un espacio para colocar las suculentas.

¿Cómo reciclar el galón de detergente?

Materiales para la maceta con un galón de detergente son:



1 galón de detergente vacío y perfectamente limpio

Pintura para plástico del color de tu preferencia

Marcador permanente

Tijeras resistentes o cúter

Pinceles

Tierra especial para suculentas

2 o 3 suculentas pequeñas

Piedras pequeñas, opcionales

Procedimiento

El primer paso es poder colocar el galón en forma vertical para decidir cuál será el frente. El asa puede ser parte del diseño. Con el marcador vas a dibujar sobre el plástico la fachada que quieres crear: puedes hacer pequeñas ventanas en la parte superior y dejar un espacio mucho más grande en la zona inferior para colocar las plantas.

Esta maceta es genial.|Pinterest

Cuando ya tengas el diseño recorta cuidadosamente las áreas que serían parte de los vidrios de la ventana. No tienes que retirar toda la estructura del recipiente; la idea es conservar los bordes para que las ventanas tengan forma y el galón mantenga su resistencia.

La parte frontal necesita un corte más amplio ya que será la puerta de la casa que permitirá que las plantas queden a la vista. Si lo deseas puedes hacer una especie de puerta.

Una vez que hayas terminado de cortar el galón, limpia nuevamente la superficie y asegúrate de que esté seca. Aplica una pintura adecuada para plástico y cubre todo el recipiente con el color que hayas elegido.

Procura hacer los detalles para completar el diseño y recuerda hacer pequeños orificios en la base para que pueda salir el agua. Las suculentas necesitan sustrato con buen drenaje y agua acumulada para favorecer problemas en sus raíces.