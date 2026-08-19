¡Filtran el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez!

El mundo del espectáculo y el deporte se unieron una vez más al hablar de una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el pasado 11 de agosto y se indica que firmaron un acuerdo prenupcial que está causando polémica. Esto se sabe de los acuerdos legales a los que llegaron estas dos figuras de alcance mundial.

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¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen bienes separados?

Aunque pasaron muchos años para que se lograra, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se unieron en matrimonio en una ceremonia donde solamente estuvieron sus hijos presentes. Esto ocurrió en una casa de descanso que tienen en Portugal. Pero un día antes firmaron el mencionado contrato prenupcial, en caso de que se separen en el futuro.

Según lo reportado por la prensa portuguesa, ellos firmaron en lo que se llamaría bienes separados. Es decir ninguno está obligado a repartir ni tocar sus negocios y posesiones adquiridas previo a su matrimonio. Allí el único problema llegaría cuando concreten negocios donde ambos sean propietarios, lo que ya se vería en su determinado momento.

En ese sentido, se asegura que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen esa independencia que siempre los caracterizó, pues la hoy esposa del futbolista emprendió negocios muy fuertes en el mundo de la moda… aparte de lo que su esposo realizaba como futbolista profesional. Solamente se especificó que Georgina recibiría 100, 000 euros al mes en caso de que lleguen al divorcio.

¿A cuánto asciende la fortuna de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Dado que no habían dado el paso de casarse, ambos se desenvolvían de manera bastante independiente y según las filtraciones de la prensa portuguesa… ambos seguirán con sus negocios de manera particular en caso de un divorcio. Sin embargo, en cifras con medios especializados como Celebrity Net Worth, Cristiano Ronaldo tendría un patrimonio de 1200 millones de dólares. Mientras que Georgina alcanza los 10 millones de dólares en fortuna.