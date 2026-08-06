Enfrenta las altas temperaturas con este truco de la botella de plástico en el ventilador

En esta temporada de altas temperaturas todos buscan una manera de poder refrescarse. Ante esto es que surgen algunos trucos como el de colocar una botella de plástico en el ventilador. Esto es muy efectivo para poder obtener aire frío de manera inmediata.

Lo que se debe hacer es colocar una botella de plástico con agua congelada frente al ventilador, de esta manera se distribuye el aire frío sin necesidad de colocar un aire acondicionado. El efecto se produce por el intercambio de energía térmica entre el hielo y el aire circulante.

¿Cómo funciona este truco en el ventilador?

El truco requiere de la utilización de un envase de plástico de entre uno y un litro y medio de capacidad. El proceso comienza llenando el recipiente hasta cuatro quintas partes de su volumen total. El espacio es importante para que se pueda expandir el agua cuando se transforme en hielo.

Es importante que la botella se debe situar en la trayectoria directa del flujo de aire del ventilador. Cuando enciendes el aparato el aire golpea a la superficie fría del envase. El hielo absorbe la energía térmica del ambiente para derretirse, lo que genera una zona de baja temperatura que el movimiento del aire distribuye de forma constante.

Este truco es de gran ayuda.|Pinterest

Mientras se descongela, el vapor de agua que está en el aire se va a condensar sobre la superficie exterior de la botella de plástico. Ante esto coloca algún recipiente abajo para proteger las superficies.

Cabe destacar que el método no enfría habitaciones completas, sino que crea un alivio térmico localizado en el área donde se encuentra el flujo de aire dirigido. Es importante que disminuyas el uso de electrodomésticos que liberen calor.

Puedes complementar esta técnica con cerrar las persianas durante las horas de sol y ventilar únicamente en horarios nocturnos. Es una gran idea para poder refrescarte en estos días.