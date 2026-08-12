El dormir mejor no siempre requiere grandes esfuerzos, pues existen trucos psicológicos efectivos que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de sueño de manera efectiva. Psicólogos de la UNAM recomiendan diversos hábitos, como el limitar el uso de pantallas antes de acostarse o establecer rutinas fijas de previo a la hora de dormir.

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4 consejos útiles para poder dormir mejor

De acuerdo con lo señalado por una guía de Psicología de la UNAM, dentro de la Gaceta del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, se publicó una guía sobre la higiene del sueño con varias recomendaciones para poder dormir de mejor manera.

Mantener un horario regular para dirmir

De manera cotidiana, es importante despertarte aproximadamente a la misma hora todos los días, incluso durante los fines de semana. Este tipo de hábitos es indispensable para poder generar una rutina que prepare tu cuerpo de manera coordinada para la hora del descanso efectivo.

4 trucos psicológicos efectivos para poder dormir de mejor manera|Canva-Pexels

Mantén un entorno adecuado para la hora de dormir

De acuerdo con los especialistas de la UNAM, es recomendable que el espacio en donde pasas tus horas de sueño sea cómodo, seguro, oscuro y silencioso, además de procurar mantener una temperatura agradable. De igual manera, se deben mantener siempre limpios el colchón y las almohadas.

Limita las pantallas antes de dormir

Es importante que se reduzca la exposición a teléfonos, tabletas, computadoras y, en general, todo tipo de pantallas antes de acostarse, pues estas pueden favorecer la preparación del organismo para el sueño, lo que te ayudará a mejorar el óptimo descanso.

Limita las siestas durante el día

Si requieres dormir durante el día, lo más recomendable es que las siestas sean de entre 20 a 30 minutos y esto únicamente cuando sean estrictamente necesarias, no como un hábito de tiempo completo.

En lo general, si buscas una rutina de sueño óptima y eficiente, es importante que reduzcas horas antes la estimulación del cerebro, realices actividades físicas y mejores prepares el ambiente.