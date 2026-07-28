Elegir la forma correcta de las uñas puede hacer que una manicura luzca completamente diferente. Más allá del esmalte o el diseño, el tipo de limado ayuda a resaltar la apariencia de las manos, alargar visualmente los dedos o conseguir un estilo más moderno. Desde opciones naturales para el día a día hasta formas largas y llamativas que se han convertido en tendencia, existen diferentes estilos para cada personalidad y ocasión.

Estas son 11 formas de uñas que logran que tus manos se vean más bonitas y elegantes

La mejor forma de uñas será aquella que combine con tu personalidad y que además se adapte a tu rutina. Una buena elección puede transformar por completo el resultado de tu próxima manicura.

Formas clásicas y naturales para cualquier ocasión. Estas opciones son cómodas, versátiles y funcionan especialmente bien para quienes prefieren uñas fáciles de mantener.



Redondas: siguen la curva natural del dedo con un borde suave. Son ideales para uñas cortas porque son resistentes y prácticas para el uso diario.

siguen la curva natural del dedo con un borde suave. Son ideales para uñas cortas porque son resistentes y prácticas para el uso diario. Ovaladas: tienen lados más rectos y una punta ligeramente arqueada. Ayudan a que los dedos se vean más largos y aportan un acabado femenino.

11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest

tienen lados más rectos y una punta ligeramente arqueada. Ayudan a que los dedos se vean más largos y aportan un acabado femenino. Cuadradas: presentan una punta plana con esquinas marcadas. Son una buena opción para uñas largas y fuertes, además de combinar muy bien con diseños modernos.

presentan una punta plana con esquinas marcadas. Son una buena opción para uñas largas y fuertes, además de combinar muy bien con diseños modernos. Squoval o cuadradas redondeadas: mezclan la estructura de una uña cuadrada con esquinas suavizadas para lograr un estilo elegante y cómodo.

Formas elegantes que estilizan las manos. Para quienes buscan una apariencia más sofisticada, estas siluetas aportan un acabado delicado y cuidado.



Almendradas: se estrechan ligeramente hacia la punta hasta crear una forma similar a una almendra. Son una de las opciones favoritas porque estilizan casi cualquier tipo de mano.

se estrechan ligeramente hacia la punta hasta crear una forma similar a una almendra. Son una de las opciones favoritas porque estilizan casi cualquier tipo de mano. Oval-redondas o semialmendradas: ofrecen una versión más discreta de la almendra, con un acabado suave y perfecto para quienes buscan algo elegante sin exagerar.

11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest

ofrecen una versión más discreta de la almendra, con un acabado suave y perfecto para quienes buscan algo elegante sin exagerar. Punta de flecha o Arrowhead: tiene ángulos más definidos que la almendra, pero es menos extrema que una stiletto. Su forma triangular crea un efecto moderno y llamativo.

Formas largas y atrevidas para una manicura protagonista. Estas opciones son ideales para quienes disfrutan de estilos más arriesgados y diseños que destacan.



Stiletto: termina en una punta muy afilada después de limar los lados. Es una forma impactante que ayuda a alargar visualmente los dedos.

termina en una punta muy afilada después de limar los lados. Es una forma impactante que ayuda a alargar visualmente los dedos. Coffin o bailarina: sus lados se estrechan hacia una punta recta y plana, creando una silueta parecida a una zapatilla de ballet. Es una de las formas más populares en uñas largas.

11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest

sus lados se estrechan hacia una punta recta y plana, creando una silueta parecida a una zapatilla de ballet. Es una de las formas más populares en uñas largas. Mountain Peak o pico de montaña: combina el efecto puntiagudo de la stiletto con una estructura un poco más corta y resistente.

combina el efecto puntiagudo de la stiletto con una estructura un poco más corta y resistente. Pintalabios o Lipstick: tiene un corte diagonal en la punta que imita la forma de un labial recién abierto, convirtiéndose en una opción original y diferente.

¿Cómo elegir la mejor forma de uñas?

Para encontrar la forma ideal, toma en cuenta el largo de tus uñas naturales, tus actividades diarias y el estilo que quieres conseguir.

