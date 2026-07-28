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11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas

La diferencia entre una manicura común y una que roba miradas puede estar en un simple detalle: la forma. Estas 11 opciones son las favoritas para transformar cualquier diseño.

11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas
Tipos de formas de uñas|Canva

Escrito por: Melannie Alba | DR

Elegir la forma correcta de las uñas puede hacer que una manicura luzca completamente diferente. Más allá del esmalte o el diseño, el tipo de limado ayuda a resaltar la apariencia de las manos, alargar visualmente los dedos o conseguir un estilo más moderno. Desde opciones naturales para el día a día hasta formas largas y llamativas que se han convertido en tendencia, existen diferentes estilos para cada personalidad y ocasión.

Estas son 11 formas de uñas que logran que tus manos se vean más bonitas y elegantes

La mejor forma de uñas será aquella que combine con tu personalidad y que además se adapte a tu rutina. Una buena elección puede transformar por completo el resultado de tu próxima manicura.

Formas clásicas y naturales para cualquier ocasión. Estas opciones son cómodas, versátiles y funcionan especialmente bien para quienes prefieren uñas fáciles de mantener.

  • Redondas: siguen la curva natural del dedo con un borde suave. Son ideales para uñas cortas porque son resistentes y prácticas para el uso diario.
  • Ovaladas: tienen lados más rectos y una punta ligeramente arqueada. Ayudan a que los dedos se vean más largos y aportan un acabado femenino.
    Formas de uñas
    11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest
  • Cuadradas: presentan una punta plana con esquinas marcadas. Son una buena opción para uñas largas y fuertes, además de combinar muy bien con diseños modernos.
  • Squoval o cuadradas redondeadas: mezclan la estructura de una uña cuadrada con esquinas suavizadas para lograr un estilo elegante y cómodo.

Formas elegantes que estilizan las manos. Para quienes buscan una apariencia más sofisticada, estas siluetas aportan un acabado delicado y cuidado.

  • Almendradas: se estrechan ligeramente hacia la punta hasta crear una forma similar a una almendra. Son una de las opciones favoritas porque estilizan casi cualquier tipo de mano.
  • Oval-redondas o semialmendradas: ofrecen una versión más discreta de la almendra, con un acabado suave y perfecto para quienes buscan algo elegante sin exagerar.
    Tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita
    11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest
  • Punta de flecha o Arrowhead: tiene ángulos más definidos que la almendra, pero es menos extrema que una stiletto. Su forma triangular crea un efecto moderno y llamativo.

Formas largas y atrevidas para una manicura protagonista. Estas opciones son ideales para quienes disfrutan de estilos más arriesgados y diseños que destacan.

  • Stiletto: termina en una punta muy afilada después de limar los lados. Es una forma impactante que ayuda a alargar visualmente los dedos.
  • Coffin o bailarina: sus lados se estrechan hacia una punta recta y plana, creando una silueta parecida a una zapatilla de ballet. Es una de las formas más populares en uñas largas.
    Formas de uñas
    11 tipos de formas de uñas que puedes pedir en tu siguiente cita: son las más hermosas|Pinterest
  • Mountain Peak o pico de montaña: combina el efecto puntiagudo de la stiletto con una estructura un poco más corta y resistente.
  • Pintalabios o Lipstick: tiene un corte diagonal en la punta que imita la forma de un labial recién abierto, convirtiéndose en una opción original y diferente.

¿Cómo elegir la mejor forma de uñas?

Para encontrar la forma ideal, toma en cuenta el largo de tus uñas naturales, tus actividades diarias y el estilo que quieres conseguir.

  • Si buscas comodidad y poco mantenimiento, las redondas, ovaladas o squoval son excelentes opciones.
  • Si quieres que tus manos se vean más estilizadas, las almendradas u ovaladas pueden crear ese efecto visual.
  • Para diseños llamativos y manicuras protagonistas, las formas coffin, stiletto o lipstick permiten jugar más con decoraciones y colores.
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