Así debes escoger la formas de tus uñas dependiendo de las actividades que hagas

Cuando nos hacemos nuestra habitual manicura, no solo debemos escoger el color o el diseño que queremos hacernos; también es importante conocer las formas de tus uñas que vas a solicitar, ya que dichas características deben adaptarse dependiendo de las actividades que tengas.

Es así que te vamos a detallar cómo seleccionar la mejor opción dependiendo de lo que hagas en la semana; los consejos te van a ser de gran utilidad, logrando que sean más cómodas para ti.

¿Cómo saber cuál es la mejor forma de uña?

En la actualidad ya hay una amplia variedad de formas que puedes escoger en tu manicura; cada una tiene características diferentes, pero es importante hacer un buen análisis para que sean opciones que se adapten a nuestro estilo de vida.

Por eso, si todavía no sabes qué formas de tus uñas escoger basándote en tus actividades, no te preocupes, te vamos a detallar cómo hacer la mejor selección:

Considera todas las actividades que haces, procura que la forma que usas te permita escribir, teclear o mover cosas sin ninguna molestia; analiza todo lo que haces en la semana.

Usualmente, las puntiagudas tienden a romperse, una característica que deberás considerar en los próximos días.

Toma en cuenta el lugar en el que trabajas, en especial si te piden un código de vestimenta formal; será un punto importante a tener en cuenta.

Si realizas tareas manuales donde se requiera la resistencia, opta por opciones redondas y cortas; esto nos ayudará a evitar que por algún mal movimiento se rompan inesperadamente, algo que nadie desea experimentar.

¿Qué tipo de uña se ve más elegante?

Las formas de tus uñas todas pueden lucir elegantes; sin embargo, es una realidad que hay formas que se destacan por ser formales. Las manicuras ovaladas se destacan por ser sofisticadas y por un look clásico, ideal para usar en un día de oficina.

Igualmente, las uñas cortas con bordes redondeados son otra gran alternativa por ser sofisticadas y cómodas de usar. Ya sabes escoger la mejor opción según tus actividades; haz el análisis para que te hagas una manicura adecuada a ti.