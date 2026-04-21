Así debes escoger tu labial nude para tener un aspecto lleno de vida

El labial nude se ha convertido en un elemento indispensable dentro del mundo del maquillaje, ya que es un cosmético que nos puede ayudar a embellecer nuestros labios empleando tonalidades suaves, ideal si no queremos emplear algo muy llamativo.

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Pero es importante hacer una buena elección, ya que podría parecer que no tenemos maquillaje o darnos una apariencia poco favorecedora. Por eso te diremos cómo debes escoger el cosmético para tener un aspecto lleno de vida.

¿Cómo saber cuál es mi tono de labial?

Se recomienda que, para escoger el mejor labial nude y tener un aspecto lleno de vida, debemos observar nuestros labios, analizando su color y buscando un producto que sea uno o 2 tonos más claros u oscuros. Con esta técnica lograrás escoger tonalidades que se vean en tu maquillaje con una apariencia más suave.

Para poder usar una referencia más clara, puede basarse en la parte interna de tu muñeca, debido a que tiene un tono similar al de tus labios. Recuerda que si usamos tonos muy intensos o claros, no lograremos ese efecto natural.

Te recomendamos que, antes de comprarlo, lo coloques en tu antebrazo para que puedas comparar las opciones, haciendo una mejor adquisición, aunque puedes basarte en las siguientes recomendaciones:

Piel clara: Puedes optar por tonos melocotón, malvas suaves y nudes rosas para darle calidez a tu rostro.

Media y bronceada: Pueden ser caramelos cálidos y terracota, hasta rosas empolvados o un canela suave.

Oliva: Tonos melocotón-marrón, nude, ladrillo, terracota y caramelo cálido.

Morenas y oscuras: Caramelos profundos, marrones chocolate, nudes con tonos afrutados y malvas cálidos.

¿Cómo preparar los labios?

Aunque escoger correctamente un labial nude es fundamental, también es importante preparar los labios adecuadamente para que se vean espectaculares. Realiza los siguientes pasos:

Exfolia para eliminar las células muertas.

Humecta con ayuda de un bálsamo labial.

Puedes aplicar un delineador para darle mayor proyección a tu boca.

No esperes más y busca los mejores productos para ti, alternativas que te darán un aspecto lleno de vida y elegante. Recomendaciones que debes conocer al momento de maquillarte.