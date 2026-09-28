No pongas la televisión como el centro de la sala, mejor haz esto para que tu casa luzca más sofisticada
Estas ideas te ayudarán a integrarla mejor con la decoración, al mismo tiempo que lucirá un hogar más elegante y discreto
La televisión suele convertirse en uno de los elementos que más llaman la atención dentro de una sala, especialmente cuando permanece apagada y su pantalla negra contrasta con el resto de la decoración. Sin embargo, no es necesario renunciar a tener una pantalla para conseguir un espacio sofisticado y armonioso. Existen diferentes formas de integrarla a la decoración para que deje de ser el punto principal de la habitación. Desde paneles que se deslizan hasta molduras decorativas y paredes de galería, estas alternativas permiten esconderla cuando no está en uso o hacer que se mezcle visualmente con el resto del espacio.
Ideas para esconder la televisión y hacer que tu sala luzca más sofisticada
La clave está en conseguir que la pantalla forme parte del diseño general de la habitación en lugar de que parezca un elemento colocado de manera independiente. Para lograrlo, puedes recurrir a muebles hechos a medida, paneles decorativos, molduras o incluso obras de arte que ayuden a equilibrar visualmente la pared. Además de mejorar la apariencia de la sala, estas opciones permiten cambiar por completo la sensación del espacio. Una televisión que normalmente destacaría por su tamaño puede quedar oculta detrás de una superficie decorativa o convertirse en un elemento más de una composición.
- Paneles corredizos o pivotantes. Una de las formas más efectivas de ocultar la televisión es colocar paneles móviles frente a ella. Pueden diseñarse específicamente para la pared y desplazarse hacia un lado o girar para descubrir la pantalla cuando quieras utilizarla. Los paneles de listones de madera son una alternativa especialmente atractiva porque añaden textura y calidez. Cuando están cerrados, pueden parecer simplemente parte de la pared y, al abrirlos, permiten descubrir la televisión.
- Marcos falsos y molduras decorativas. Si prefieres no ocultar físicamente la televisión, otra posibilidad es hacer que parezca parte de la decoración. Para ello puedes utilizar molduras, paneles de yeso o estructuras que creen un marco alrededor de la pantalla. Una opción es construir un nicho ligeramente profundo y colocar el televisor al ras para que quede integrado en la pared. También puedes apostar por molduras clásicas alrededor de la pantalla, especialmente si tu sala tiene una decoración elegante o tradicional.
- Galería de arte y fondo oscuro. Otra alternativa consiste en aprovechar la propia decoración de la pared para restarle protagonismo a la televisión. Una forma sencilla de hacerlo es colocarla sobre un fondo negro mate o antracita, de manera que la pantalla se mezcle con el color cuando está apagada. También puedes crear una pequeña galería alrededor de ella utilizando fotografías, ilustraciones, pinturas y diferentes tipos de marcos. Al combinar varios elementos, la mirada no se concentra únicamente en la televisión, sino en toda la composición.