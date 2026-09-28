No pongas la televisión como el centro de la sala, mejor haz esto para que tu casa luzca más sofisticada

La televisión suele convertirse en uno de los elementos que más llaman la atención dentro de una sala, especialmente cuando permanece apagada y su pantalla negra contrasta con el resto de la decoración. Sin embargo, no es necesario renunciar a tener una pantalla para conseguir un espacio sofisticado y armonioso. Existen diferentes formas de integrarla a la decoración para que deje de ser el punto principal de la habitación. Desde paneles que se deslizan hasta molduras decorativas y paredes de galería, estas alternativas permiten esconderla cuando no está en uso o hacer que se mezcle visualmente con el resto del espacio.

Ideas para esconder la televisión y hacer que tu sala luzca más sofisticada

La clave está en conseguir que la pantalla forme parte del diseño general de la habitación en lugar de que parezca un elemento colocado de manera independiente. Para lograrlo, puedes recurrir a muebles hechos a medida, paneles decorativos, molduras o incluso obras de arte que ayuden a equilibrar visualmente la pared. Además de mejorar la apariencia de la sala, estas opciones permiten cambiar por completo la sensación del espacio. Una televisión que normalmente destacaría por su tamaño puede quedar oculta detrás de una superficie decorativa o convertirse en un elemento más de una composición.

