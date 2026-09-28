La carta del Tarot del 28 de septiembre al 4 de octubre 2026 para tu signo del zodiaco, según Mhoni Vidente

El Tarot puede ofrecer una mirada simbólica sobre las energías que acompañan a cada signo del zodiaco. Sus cartas se interpretan a partir de imágenes y significados asociados con diferentes aspectos de la vida.

¡Así fue la presentación de Digger y el ‘bautizo’ de “Tomás Cruz”!

Del 28 de septiembre al 4 de octubre, cada signo tendrá una carta como referencia para este período. Sus interpretaciones pueden estar relacionadas con el amor, el trabajo, las decisiones personales y los cambios que podrían presentarse durante estos días.

¿Cuál es la carta del Tarot para tu signo esta semana?

La semana del 28 de septiembre al 4 de octubre presenta una carta del Tarot para cada signo. Estas son las interpretaciones simbólicas para los próximos días:

Aries - As de Oros

Esta carta se relaciona con nuevas oportunidades y comienzos favorables. También puede señalar avances en asuntos materiales, laborales o económicos.

Tauro - El Ermitaño

El Ermitaño invita a hacer una pausa y dedicar tiempo a la reflexión. Es una carta vinculada con la introspección y la búsqueda de respuestas personales.

Géminis - El Loco

El Loco representa libertad, espontaneidad y nuevos caminos. Puede señalar el comienzo de una experiencia diferente o inesperada.

Cáncer – La Estrella

La Estrella está asociada con esperanza, inspiración y renovación. También puede marcar un período de mayor confianza en el futuro.

Leo - El Mundo

Simboliza la culminación de una etapa y el cierre de un ciclo. También se relaciona con logros y objetivos que llegan a una instancia importante.

Virgo y Acuario - La Rueda de la Fortuna

Esta carta representa movimientos y cambios en diferentes aspectos de la vida. Algunas situaciones podrían tomar un rumbo diferente al esperado.

Libra - El Juicio

El Juicio está relacionado con decisiones y evaluaciones importantes. También puede representar una oportunidad para revisar experiencias pasadas y comenzar una nueva etapa.

Escorpio y Piscis - La Torre

La Torre simboliza cambios profundos y transformaciones. Puede señalar la necesidad de modificar estructuras o situaciones que ya no funcionan de la misma manera.

Sagitario - La Fuerza

Esta carta representa determinación, seguridad y autocontrol. La Carta invita a afrontar los desafíos con paciencia y confianza.

Capricornio – El Carruaje

El Carruaje se vincula con el avance y la capacidad de tomar el control del propio rumbo. También representa voluntad y determinación para alcanzar objetivos.

¿Para qué sirve el Tarot?

El Tarot puede utilizarse como una herramienta de introspección y orientación simbólica. A través de sus cartas, es posible explorar emociones, situaciones y preguntas relacionadas con distintos ámbitos de la vida. Cada arcano posee significados asociados con experiencias como cambios, comienzos, decisiones, vínculos y desafíos personales. Las lecturas suelen interpretarse de acuerdo con la pregunta realizada y la combinación de cartas que aparece en la tirada. Para muchas personas, consultar el Tarot representa una forma de observar una situación desde otra perspectiva y reflexionar sobre las diferentes posibilidades que se presentan.