La carta del Tarot del 28 de septiembre al 4 de octubre 2026 para tu signo del zodiaco, según Mhoni Vidente
La última semana de septiembre llega con una carta del Tarot para cada signo, con mensajes que pueden marcar el rumbo del 28 de septiembre al 4 de octubre.
El Tarot puede ofrecer una mirada simbólica sobre las energías que acompañan a cada signo del zodiaco. Sus cartas se interpretan a partir de imágenes y significados asociados con diferentes aspectos de la vida.
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Del 28 de septiembre al 4 de octubre, cada signo tendrá una carta como referencia para este período. Sus interpretaciones pueden estar relacionadas con el amor, el trabajo, las decisiones personales y los cambios que podrían presentarse durante estos días.
¿Cuál es la carta del Tarot para tu signo esta semana?
La semana del 28 de septiembre al 4 de octubre presenta una carta del Tarot para cada signo. Estas son las interpretaciones simbólicas para los próximos días:
Aries - As de Oros
Esta carta se relaciona con nuevas oportunidades y comienzos favorables. También puede señalar avances en asuntos materiales, laborales o económicos.
Tauro - El Ermitaño
El Ermitaño invita a hacer una pausa y dedicar tiempo a la reflexión. Es una carta vinculada con la introspección y la búsqueda de respuestas personales.
Géminis - El Loco
El Loco representa libertad, espontaneidad y nuevos caminos. Puede señalar el comienzo de una experiencia diferente o inesperada.
Cáncer – La Estrella
La Estrella está asociada con esperanza, inspiración y renovación. También puede marcar un período de mayor confianza en el futuro.
Leo - El Mundo
Simboliza la culminación de una etapa y el cierre de un ciclo. También se relaciona con logros y objetivos que llegan a una instancia importante.
Virgo y Acuario - La Rueda de la Fortuna
Esta carta representa movimientos y cambios en diferentes aspectos de la vida. Algunas situaciones podrían tomar un rumbo diferente al esperado.
Libra - El Juicio
El Juicio está relacionado con decisiones y evaluaciones importantes. También puede representar una oportunidad para revisar experiencias pasadas y comenzar una nueva etapa.
Escorpio y Piscis - La Torre
La Torre simboliza cambios profundos y transformaciones. Puede señalar la necesidad de modificar estructuras o situaciones que ya no funcionan de la misma manera.
Sagitario - La Fuerza
Esta carta representa determinación, seguridad y autocontrol. La Carta invita a afrontar los desafíos con paciencia y confianza.
Capricornio – El Carruaje
El Carruaje se vincula con el avance y la capacidad de tomar el control del propio rumbo. También representa voluntad y determinación para alcanzar objetivos.
¿Para qué sirve el Tarot?
El Tarot puede utilizarse como una herramienta de introspección y orientación simbólica. A través de sus cartas, es posible explorar emociones, situaciones y preguntas relacionadas con distintos ámbitos de la vida. Cada arcano posee significados asociados con experiencias como cambios, comienzos, decisiones, vínculos y desafíos personales. Las lecturas suelen interpretarse de acuerdo con la pregunta realizada y la combinación de cartas que aparece en la tirada. Para muchas personas, consultar el Tarot representa una forma de observar una situación desde otra perspectiva y reflexionar sobre las diferentes posibilidades que se presentan.