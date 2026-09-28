¿Liderazgo o demasiadas órdenes? Manelyk comienza a marcarle el paso a sus compañeros

La dinámica dentro de La Granja VIP comienza a mostrar una nueva faceta de Manelyk González, quien poco a poco parece estar asumiendo un papel más directivo entre los integrantes de su equipo. La influencer ya no solamente participa en las conversaciones sobre estrategia, sino que también comienza a dar indicaciones y proponer qué deberían hacer sus compañeros. Durante una conversación, incluso le dijo a Kunno a quién mandar como Peón, dejando ver que está cada vez más involucrada en las decisiones del grupo. Sin embargo, parece que no todos están dispuestos a seguir sus indicaciones al pie de la letra, pues Fernando Lozada ha dejado entrever que tiene sus propios criterios y no necesariamente piensa hacer todo lo que ella diga.

Manelyk comienza a marcar el ritmo de su equipo

La actitud de Manelyk podría representar un cambio en su manera de jugar dentro del reality. Mientras las estrategias comienzan a tomar mayor importancia, la participante parece estar buscando que sus compañeros se organicen y tengan más claridad sobre las decisiones que deben tomar. Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando le indicó a Kunno a quién mandar como Peón. Aunque este tipo de conversaciones forman parte de la dinámica del juego, también dejan ver cómo algunos participantes comienzan a asumir mayor protagonismo dentro de sus equipos.

Por su parte, Fernando Lozada parece mantener una postura más independiente. Aunque forma parte del mismo grupo, no da señales de estar dispuesto a seguir todas las propuestas de Manelyk sin cuestionarlas, lo que podría generar diferencias conforme avance la competencia.

¿Liderazgo o demasiadas órdenes?

La situación abre una nueva interrogante sobre la convivencia entre los integrantes del equipo: ¿Manelyk está tomando el liderazgo para organizar a los suyos o comienza a querer decidir demasiado por los demás? Por ahora, sus indicaciones dejan ver una faceta más directiva, mientras Fernando parece dispuesto a conservar su autonomía dentro del juego. En una competencia donde cada decisión puede afectar el rumbo de los participantes, la manera en que se distribuyen las responsabilidades y se toman los acuerdos podría convertirse en otro punto de tensión dentro de La Granja VIP.