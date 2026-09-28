¿Por qué Carlos Trejo fue eliminado de La Granja VIP? Mónica Escobedo destapa el ERROR por el que no se salvó
A pesar de que estaban en el mismo equipo, para Mónica no fue sorpresiva la salida de Carlos Trejo y cree saber por qué el público de La Granja VIP no lo apoyó.
Luego de una semana siendo cuestionado por su enfermedad, Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP, pues sus votos no fueron suficientes para continuar en la competencia. Y es que a pesar de que en su equipo trataron de apoyarlo, Mónica Escobedo ya se dio cuenta de que hubo un detalle que no consideraron y que en realidad es bastante sencillo de entender.
Esto porque desde su perspectiva, si el "cazafantasmas" no tuvo el apoyo del público, fue simplemente por su negativa a dar contenido. Además, le confesó a Natalia y a Julio que ella directamente trató de motivarlo, pero que en realidad nunca lo vio con ganas de destacar y lo comprobó después de la Traición que puso en jaque a todos.
"Estábamos con Carlos en el desayuno, al día siguiente de la fiesta y hablábamos de Bebeshita, de todo lo que pasó. Entonces, yo buscando contenido, tratando de sacar agua de las piedras, le pregunté qué opinaba y que nos diera un resumen. Y no sabía nada, aunque él estuvo ahí, sí escuchó, yo lo vi despierto. Nada más me dice: 'no hay borracho que coma lumbre'. Y le vuelvo a decir que nos explique qué significa esa frase, que nos cuente, pero nada, no quiso decir nada", lamentó Mónica.
TODOS los eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada
Hasta el momento, van 3 Granjeros que han sido eliminados de La Granja VIP y la competencia se vuelve cada vez más impredecible. Esto porque a los integrantes no les ha quedado claro quiénes son los favoritos, ya que en las votaciones para dinámicas y castigos, los resultados siempre están cambiando y no logran descifrar si el público ya eligió a un equipo para apoyar.
Los expulsados son:
- Abigail Pak "La Coreañera". Fue la primera en salir y dijo sentirse tranquila.
- María Karunna. Aunque en la semana 2 había logrado esquivar la tabla de nominación, fue castigada por romper las reglas de La Granja VIP y cometer un ACTO PROHIBIDO, lo que terminó dejándola fuera.
- Carlos Trejo. Aunque sus aliadas como Niurka y Mónica quisieron apoyarlo, no lograron que siguiera adelante, por lo que perdió ante Kenny y Julio Camejo.