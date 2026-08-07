5 errores que cometes con tu cabello que te hacen parecer mucho mayor

El cabello es muy importante a la hora de mantener una imagen personal por lo que a medida que pasan los años se requiere de cuidados más específicos. A medida que pasa el tiempo se va perdiendo movimiento, brillo y volumen por lo que a los 75 años se debe prestar más atención.

Hay algunos errores que se cometen que pueden endurecer las facciones y agregar más años a tu apariencia. Ante esto es que te vamos a recomendar algunos consejos para verte más joven.

¿Cuáles son los errores que cometes con tu cabello?

El error más común es mantener siempre el mismo corte y no actualizarlo por años. Si bien no hay edad para poder usar cabello corto o largo, se recomienda poder ir renovándolo para brindarle movimiento, suavizar facciones y obtener una imagen actual.

Otro de los errores es no prestarle atención a la hidratación. Ten en cuenta que con la edad el cabello comienza a perder la humedad y elasticidad por lo que se recomienda aplicar mascarillas nutritivas. También puedes optar por productos específicos para reducir el frizz y mejorar el brillo.

Por otro lado, debes tener en cuenta el no usar excesivamente las herramientas de calor como lo son las secadoras y planchas. Cuando el cabello está envejecido se vuelve más frágil y se quiebra con mucha facilidad. En el caso de que vayas a aplicar temperatura pues deberías usar un protector térmico para disminuir el daño.

Si no quieres lucir mayor pues no elijas tonos demasiados oscuros o poco favorecedores porque endurecen las facciones y hace que tus líneas de expresión se resalten. Ante esto es que lo mejor es poder utilizar reflejos suaves o tonos que ayuden a armonizar el color de tu piel y así darle luminosidad.

Por último, debes tener en cuenta el no llevar siempre el pelo completamente liso, tirante o sin volumen porque hace que tu cabello se vea más fino. Agrega capas suaves, ondas ligeras o peinados con texturas.