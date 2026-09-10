Cómo decorar la cabecera de la cama: 5 ideas bonitas de estampado que nunca pasan de moda

La cabecera de la cama puede convertirse en uno de los elementos protagonistas del dormitorio sin necesidad de hacer una gran reforma. Una de las formas más sencillas de conseguirlo es utilizar telas, tapizados o papeles pintados con estampados, capaces de aportar color, textura y personalidad a una pared que muchas veces queda desaprovechada. Además, elegir un patrón clásico permite renovar el aspecto de la habitación sin depender demasiado de las tendencias de cada temporada. Desde diseños inspirados en la tradición francesa hasta motivos florales, rayas o patrones geométricos, existen alternativas que pueden adaptarse tanto a dormitorios clásicos como a espacios más contemporáneos.

Estos estampados son los mejores para decorar la cabecera de la cama

Antes de elegir un diseño conviene tener en cuenta el tamaño del dormitorio, los colores que ya están presentes y la cantidad de protagonismo que se quiere dar a la cabecera. Un estampado puede ser el punto focal de la habitación, mientras que el resto de los textiles pueden mantenerse en tonos lisos para conseguir un conjunto equilibrado. Estas son las mejores opciones:

