Cómo decorar la cabecera de la cama: 5 ideas bonitas de estampado que nunca pasan de moda
Si tu cama se ve demasiado simple, mira esto: hay patrones que pueden convertir la pared de la cabecera en el verdadero protagonista del cuarto
La cabecera de la cama puede convertirse en uno de los elementos protagonistas del dormitorio sin necesidad de hacer una gran reforma. Una de las formas más sencillas de conseguirlo es utilizar telas, tapizados o papeles pintados con estampados, capaces de aportar color, textura y personalidad a una pared que muchas veces queda desaprovechada. Además, elegir un patrón clásico permite renovar el aspecto de la habitación sin depender demasiado de las tendencias de cada temporada. Desde diseños inspirados en la tradición francesa hasta motivos florales, rayas o patrones geométricos, existen alternativas que pueden adaptarse tanto a dormitorios clásicos como a espacios más contemporáneos.
Estos estampados son los mejores para decorar la cabecera de la cama
Antes de elegir un diseño conviene tener en cuenta el tamaño del dormitorio, los colores que ya están presentes y la cantidad de protagonismo que se quiere dar a la cabecera. Un estampado puede ser el punto focal de la habitación, mientras que el resto de los textiles pueden mantenerse en tonos lisos para conseguir un conjunto equilibrado. Estas son las mejores opciones:
- Toile de Jouy, un clásico de inspiración francesa. El Toile de Jouy es uno de los estampados más reconocibles del interiorismo clásico. Originario de Francia y popularizado durante el siglo XVIII, suele representar escenas campestres, paisajes, figuras humanas o motivos románticos mediante ilustraciones que normalmente aparecen en un solo color sobre un fondo claro. De acuerdo con El Mueble, es una buena alternativa para quienes buscan un dormitorio con un aire romántico, elegante y ligeramente bucólico. Puede utilizarse tanto en un cabecero tapizado como en una pared empapelada detrás de la cama.
- Rayas para conseguir un dormitorio fresco y ordenado. Las rayas son otro recurso que difícilmente pasa de moda. Dependiendo de su orientación, grosor y combinación de colores, pueden adaptarse a diferentes estilos decorativos. Las rayas verticales pueden ayudar a generar una sensación visual de mayor altura, mientras que las horizontales pueden dar una apariencia más amplia a determinadas superficies. En la cabecera funcionan especialmente bien las versiones de grosor medio.
- Flores botánicas para llevar la naturaleza al dormitorio. Los estampados florales son una opción clásica que puede adquirir una apariencia completamente diferente dependiendo del dibujo elegido. Para mantener un estilo atemporal, una alternativa es apostar por ilustraciones botánicas inspiradas en antiguos libros de naturaleza. Estos diseños aportan una sensación de frescura y hacen que la pared de la cama tenga mayor profundidad visual. También permiten introducir color sin tener que pintar toda la habitación.
- Vichy y pata de gallo para un toque clásico y gráfico. Para quienes prefieren los estampados geométricos, el Vichy y la pata de gallo son dos opciones que combinan tradición y actualidad. Sus patrones definidos aportan estructura a la decoración sin necesidad de recurrir a diseños demasiado llamativos. De acuerdo con un artículo de Leroy Merlin, puede funcionar especialmente bien en dormitorios de inspiración campestre, mientras que la pata de gallo puede aportar una apariencia más sofisticada y urbana. En ambos casos, las versiones en colores neutros resultan fáciles de combinar.
- Ikat para una cabecera con personalidad. El Ikat se distingue por sus motivos de aspecto ligeramente difuminado, resultado de una técnica tradicional de teñido de textiles. Sus diseños suelen formar figuras geométricas, rombos y composiciones que aportan movimiento a la decoración. Puede funcionar en dormitorios rústicos, bohemios o incluso en espacios contemporáneos donde predominan las líneas sencillas.