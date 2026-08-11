Estas son las mejores maneras de ganar privacidad en tus espacios exteriores

La privacidad es una parte importante de la vida diaria y eso a veces se puede ver interrumpido en los patios, balcones, terrazas o jardines. Es por esto que los decoradores recomiendan algunas alternativas para poder mantenerte lejos de los vecinos.

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Estas opciones no solo te ayudan con la privacidad, sino que también contribuyen a la decoración de estos espacios. Así vas a poder lograr soluciones increíbles en pocos pasos y no necesitas tener que inverter una gran cantidad de dinero.

¿Cómo ganar privacidad en espacios exteriores?

Celosías decorativas

Esta es una de las alternativas más populares porque combinan funcionalidad, sencillez y estética. Puedes encontrarlas fabricadas en diferentes materiales que actúan como una barrera visual que no deja ver desde el exterior.

Su colocación cambia la apariencia del espacio donde fue colocada. Además, si le agregas plantas que vayan enredándose en su estructura, tendrás un toque más natural y fresco.

Jardín vertical

Otra de las opciones es aposta por las plantas ya que con ayuda de la vegetación se pueden crear barreras visuales y físicas que no permitan la mirada exterior. Lo que debes hacer es sembrar un jardín vertical con diferentes plantas y flores con mucho volumen.

Entre las especies recomendadas se encuentran los helechos, hiedras, potos, jazmines o algunas plantas con floración exuberantes. Así también podrás reducir la sensación de calor en el verano.

Maceteros de gran volumen o altura

Por último, se recomienda colocar maceteros que sean grandes, altos o que permitan sembrar plantas que creen una barrera visual. Esta es una forma de delimitar el balcón o la zona que te conecta con el vecino.

Es importante que cuides las plantas que siembras y en lo posible que sean resistente a las condiciones de intemperie. Así es que pueden ser recomendables el eucalipto, el laurel, tuyas, adelfas, fotinias, arbustos, etc.