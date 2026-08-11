3 Pueblos Mágicos de Puebla para descansar antes del regreso a clases: hay neblina, bosque y hermosos paisajes

Antes de regresar a las actividades escolares, una escapada a la sierra poblana puede ser una alternativa para cambiar de ambiente, respirar aire fresco y disfrutar unos últimos días de descanso. Zacatlán, Chignahuapan y Teziutlán destacan en Puebla por sus paisajes montañosos, vegetación abundante y temperaturas más agradables que las de otras zonas durante el verano. Estos destinos también permiten organizar viajes de diferentes estilos: desde una caminata entre áreas naturales hasta una tarde tranquila recorriendo el centro de un pueblo. Además, sus atractivos pueden disfrutarse tanto en pareja como en familia, por lo que son opciones interesantes para aprovechar los últimos días de vacaciones.

¿Qué hacer en los 3 Pueblos Mágicos de Puebla ideales para las vacaciones de verano

La región norte y nororiental de Puebla reúne escenarios naturales que cambian de apariencia cuando la neblina cubre las montañas. Además de ofrecer temperaturas frescas, estos municipios cuentan con atractivos que pueden visitarse sin necesidad de planear actividades demasiado exigentes. Son una opción para quienes quieren aprovechar el cierre de las vacaciones con un ritmo más pausado antes de retomar las responsabilidades escolares.

