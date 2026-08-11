3 Pueblos Mágicos de Puebla para descansar antes del regreso a clases: hay neblina, bosque y hermosos paisajes
Cabañas, cascadas y calles llenas de encanto te esperan en Puebla. Conoce tres destinos ideales para desconectarte antes de que suene nuevamente la campana escolar
Antes de regresar a las actividades escolares, una escapada a la sierra poblana puede ser una alternativa para cambiar de ambiente, respirar aire fresco y disfrutar unos últimos días de descanso. Zacatlán, Chignahuapan y Teziutlán destacan en Puebla por sus paisajes montañosos, vegetación abundante y temperaturas más agradables que las de otras zonas durante el verano. Estos destinos también permiten organizar viajes de diferentes estilos: desde una caminata entre áreas naturales hasta una tarde tranquila recorriendo el centro de un pueblo. Además, sus atractivos pueden disfrutarse tanto en pareja como en familia, por lo que son opciones interesantes para aprovechar los últimos días de vacaciones.
¿Qué hacer en los 3 Pueblos Mágicos de Puebla ideales para las vacaciones de verano
La región norte y nororiental de Puebla reúne escenarios naturales que cambian de apariencia cuando la neblina cubre las montañas. Además de ofrecer temperaturas frescas, estos municipios cuentan con atractivos que pueden visitarse sin necesidad de planear actividades demasiado exigentes. Son una opción para quienes quieren aprovechar el cierre de las vacaciones con un ritmo más pausado antes de retomar las responsabilidades escolares.
- Zacatlán de las Manzanas.
Rodeado por montañas y zonas verdes, Zacatlán ofrece escenarios especialmente atractivos cuando la neblina cubre parte del paisaje. Sus miradores permiten contemplar las barrancas y el entorno serrano, mientras que el centro conserva espacios que pueden recorrerse tranquilamente.
Uno de sus sitios más conocidos es el Reloj Floral, ubicado en el corazón del municipio. También puedes visitar la Barranca de los Jilgueros y acercarte a algunas de las cascadas que se encuentran en los alrededores.Para completar la visita, de acuerdo con El Universal, vale la pena probar algunos productos tradicionales de la región, entre ellos el famoso pan con queso. Si buscas una escapada relajada, puedes dedicar una mañana a conocer el centro y reservar la tarde para disfrutar de los paisajes naturales.
- Chignahuapan.
Chignahuapan combina arquitectura tradicional con escenarios naturales que adquieren un aspecto especial durante la temporada de lluvias. El ambiente fresco y las zonas boscosas lo convierten en una alternativa para quienes prefieren desconectarse del ritmo de la ciudad.
Entre sus atractivos se encuentra la Laguna de Chignahuapan, conocida también como Laguna Encantada, además de las Cascadas de Tulimán, donde el entorno natural permite realizar una visita diferente y disfrutar del paisaje.Una de las opciones más atractivas para pasar la noche son las cabañas ubicadas en zonas boscosas. Hospedarte en este tipo de alojamiento permite aprovechar el ambiente serrano y comenzar el día rodeado de vegetación.
- Teziutlán.
Conocida como la Perla de la Sierra, Teziutlán ofrece una experiencia marcada por las montañas, la vegetación y la neblina que suele envolver el paisaje. Su ubicación en una zona serrana hace que el recorrido tenga un ambiente distinto al de los destinos turísticos más cálidos del estado.
Si lo que buscas es descansar antes de retomar las clases, este destino puede funcionar especialmente bien para un viaje pausado, con caminatas cortas, recorridos panorámicos y tiempo para disfrutar del entorno.