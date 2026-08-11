4 plantas trepadoras ideales para terraza, patio y balcón

Las plantas trepadoras son una alternativa ideal para llenar de color y vida los espacios exteriores sin ocupar demasiado lugar. Gracias a su capacidad para crecer de forma vertical, pueden utilizarse para decorar terrazas, patios y balcones, creando ambientes más naturales y agradables.

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Además, algunas espacies destacan por producir flores durante gran parte del año, siempre que reciban cuidados y las condiciones adecuadas. Elegir la variedad correcta permitirá aprovechar paredes, rejas, pérgolas o barandales para crear un rincón lleno de vegetación y color.

¿Cuáles son las cuatro plantas trepadoras ideales para exteriores?

La dipladenia es una alternativa que puede aportar color a los espacios exteriores gracias a sus flores de forma campana, disponibles en tonos rojo, rosa y blanco. Para crecer adecuadamente necesita abundante luz solar directa y un suelo que permita un buen drenaje. Por estas características, puede colocarse en balcones y terrazas donde reciba varias horas de sol.

Otra opción es la pasiflora, reconocida por sus flores de aspecto exótico y llamativo. Esta especie puede desarrollarse tanto con exposición directa al sol como en lugares con sombra parcial. Debido a su crecimiento rápido, resulta especialmente útil para cubrir estructuras como pérgolas y vallas en jardines.

El jazmín estrellado destaca no solo por su pequeñas flores blancas, sino también por su agradable aroma. Puede tolerar diferentes condiciones de iluminación, desde el sol directo hasta la semisombra. Es una buena alternativa para colocar cerca de muros, fachadas o ventanas y disfrutar de su fragancia.

Por último, la alamanda amarilla aporta un intenso tono dorado mediante sus grandes flores. Esta planta requiere temperaturas cálidas, exposición solar plena y riego frecuente durante el verano. Para favorecer su desarrollo y floración, lo ideal es ubicarla en patios protegidos de las corrientes de viento frío.