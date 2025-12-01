Muerte influencer a los 25 años en trágico accidente

Un trágico accidente se cobró la vida de la influencer Karen Sofía Quiroz, quien tenía solo 25 años de edad y su muerte ha conmocionado a las redes sociales. Conocida como "Bikegirl", la joven colombiana se había hecho famosa por ser una aficionada del mundo motor.

Karen Sofía Quiroz tenía más de 34,000 seguidores en Instagram con quienes compartía información sobre su gran pasión, las motos y también compartía a veces momentos de su vida diaria. La joven era muy querida por todos y por eso su muerte ha causado gran consternación.

¿Cómo murió Karen Sofía Quiroz?

La joven colombiana sufrió un accidente de tránsito el miércoles pasado, mientras conducía su moto. De acuerdo a la información recopilada del accidente y lo que mostraron las cámaras de seguridad, Karen Sofía Quiroz intentaba adelantar a dos vehículos en el momento del siniestro.

En una de las maniobras que realizó, chocó con un coche y posteriormente fue arrollada por un camión que circulaba por el carril contiguo. Según trascendió, la influencer murió de forma súbita luego de caer de la moto y ser impactada por una de las ruedas del transporte mayor.

¿Karen Sofía Quiroz presintió su muerte?

Tras la noticia de su muerte, los seguidores de Karen Sofía Quiroz no han dejado pasar un dato que les resultó llamativo y es que la joven había compartido en sus historias de Instagram un mensaje que parecía premonitorio.

Tras haber dañado sus gafas, la influencer comentó: "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas", junto a una imagen de sus anteojos quebrados por la mitad.

Ahora, muchos internautas han interpretado esta historia de Karen Sofía Quiroz momentos antes del accidente como una trágica premonición. En tanto, las autoridades de tránsito y la Fiscalía investigan el caso para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del deceso de la influencer.