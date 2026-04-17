Estilo dark academia: 3 ideas para tu nuevo look que está de moda en primavera 2026

El estilo dark academia mezcla aspectos de la literatura clásica, el arte renacentista y la arquitectura gótica para conseguir una estética oscura, pero con elegancia. Cada vez más personas la están usando aun en primavera , porque se ve increíblemente bien.

Estas 3 ideas te ayudarán a crear tus propios outfits a partir de ropa que ya tengas guardada en el clóset . Solo es ideal que aprendas a combinarla adecuadamente. De acuerdo con Vogue y Glamour, esta tendencia creció fuertemente gracias a la red social Tumbrl, y desde entonces se ha mantenido a flote por su toque nostálgico y preppy.

La ideas de estilo dark academia para tu nuevo look

Look dark academia primaveral con chaleco tejido y tonos claros:

Un look ideal combina un pantalón de pinzas en tono café claro con una camisa blanca de algodón ligeramente holgada y un chaleco tejido en color beige o arena; puedes añadir unos loafers en tono vino y accesorios dorados discretos. Este outfit luce pulcro pero relajado, con una vibra universitaria clásica que se siente fresca gracias a los tonos claros y las telas ligeras que permiten transpirar sin perder elegancia.

Una idea de outfit Dark Academia para primavera.|(Pinterest)

Outfit dark academia con falda plisada y blazer ligero para primavera

Opta por una falda midi plisada en color verde oliva junto con una blusa de manga corta en tono crema y un blazer ligero en cuadros; complementa con zapatos tipo oxford en café oscuro y calcetas visibles. El resultado es un look muy dark academia, pero primaveral, ya que equilibra la estructura académica con prendas más frescas, creando una silueta femenina y sofisticada que evoca bibliotecas antiguas sin sentirse pesada.

Outfit dark academia con falda.|(Pinterest)

Look dark academia relajado con lino y vibra universitaria fresca:

Para algo más relajado, elige unos pantalones de lino en tono gris, una camiseta básica blanca y encima un suéter delgado en color marrón que puedes llevar sobre los hombros; suma sneakers en tonos neutros y un bolso tipo satchel. Este look se siente moderno y cómodo, con guiños académicos claros, pero adaptado al clima cálido, proyectando una estética intelectual despreocupada perfecta para días soleados.