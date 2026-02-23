Si amas el estilo gótico, estos diseños de uñas de ‘Cumbres Borrascosas’ te obsesionarán

La estética gótica vuelve a imponerse en 2026 y ha sido impulsada por el reciente estreno de Cumbres Borrascosas: película protagonizada por Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff. Con una puesta en escena cargada de romanticismo oscuro, la pieza marca tendencia en moda y belleza, aupiciando el auge de los diseños de uñas oscuros.

En este contexto, la manicura se convierte en un canal de expresión clave para quienes buscan recrear ese universo intenso y melancólico. Tonos profundos, texturas oscuras y detalles delicados se combinan en diseños de uñas que evocan el espíritu rebelde y apasionado del personaje.

Cumbres Borrascosas: 6 diseños de uñas inspirados en los looks del personaje de Margot Robbie

Efecto terciopelo: uñas en tonos oscuros como negro, verde profundo o borgoña con acabado velvet que imita la textura del terciopelo, evocando los vestidos de época que marcan la estética de la película.

Con brillo: esmaltes con partículas brillantes sobre bases oscuras que recuerdan las noches tormentosas y el dramatismo del relato, aportando un toque luminoso sin perder intensidad.

Blanco y negro: diseños contrastantes que combinan ambos tonos en patrones minimalistas o románticos, reflejando el conflicto emocional y la dualidad del personaje.

Diseño rojo: uñas en rojo profundo o sangre, símbolo de la pasión y la intensidad emocional de Catherine Earnshaw, ideales para un look fuerte y elegante.

Textura de encaje: nail art que simula telas de encaje en tonos oscuros o nude, inspirado en los detalles de vestuario de época, aportando delicadeza y sofisticación.

Con pedrería: aplicaciones sutiles de piedras o cristales sobre bases oscuras que evocan el lujo discreto y el dramatismo visual presente en la película.

Tendencias 2026: el regreso del estilo gótico romántico en manicura

La influencia de Cumbres Borrascosas se alinea con una tendencia más amplia que domina la estética 2026: el gótico romántico. Este estilo combina elementos oscuros con detalles delicados.

Esta corriente redefine el concepto de lo gótico, alejándolo de lo extremo para acercarlo a una versión más refinada y adaptable. Tonos como negro, vino, gris humo y rojo profundo se mezclan con texturas como terciopelo, encaje y acabados brillantes. De esta manera, se pueden crear diseños de uñas que captan la esencia de la temporada.