4 estilos de corte bixie de bajo mantenimiento para un look juvenil y desenfadado
Conoce los cortes de pelo estilo bixie que toda mujer debe de tener el cuenta para un cambio de look.
De cara al final de este 2026, hay algunas mujeres que buscan cerrar el año con una imagen nueva, pues a decir verdad, estos últimos tres meses están cargados de celebraciones, eventos y algunas fiestas, donde lucir un corte de cabello nuevo puede ser una gran idea.
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Uno de los cortes de cabello que justamente se encuentra en tendencia y que es uno de los clásicos que no pueden faltar son los bixie, por lo que te dejaremos algunos estilos de este corte que puedes lucir de gran manera y que además de hacerte ver más joven, son fáciles de mantener.
¿Por qué cortarse el cabello estilo bixie?
Es importante que sepas que el corte bixie es un estilo que llega a un equilibrio entre el pixie y el bob que enmarca el rostro, lo que lo hace ideal para lograr una imagen joven y juvenil además de que es sencillo de mantener.
Estilos de corte de pelo estilo bixie fáciles de mantener
- Bixie desfilado con efecto messy: Este corte lleva capas marcadas y las puntas texturizadas, mismas que aportan movimiento de manera natural. Este corte se peina en segundos aplicando un poco de cera o crema de peinado sobre el cabello húmedo o seco.
- Bixie con flequillo lateral largo: Para este estilo, el flequillo cae de lado lo que genera que se suavicen las facciones, generando un toque al estilo de los 90’s (época que actualmente está de moda) y desenfadado sin exigir un estilizado rígido ni el uso constante de plancha.
- Bixie ondulado natural: Aprovecha la onda o rizo natural del cabello. Al cortarlo en capas estratégicas, el pelo adquiere volumen por sí solo y se seca al aire logrando un look casual y sin esfuerzo.
- Mixie: Este corte es una clara fusión entre el pixie y el mullet el cuál mantiene la parte superior y los laterales cortos como un pixie, pero deja la nuca más larga y desfilada al estilo libre del mullet. Es perfecto para cabellos ondulados o con textura, ya que se ve mejor despeinado.