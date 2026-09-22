4 estilos de corte bixie de bajo mantenimiento para un look juvenil y desenfadado

De cara al final de este 2026, hay algunas mujeres que buscan cerrar el año con una imagen nueva, pues a decir verdad, estos últimos tres meses están cargados de celebraciones, eventos y algunas fiestas, donde lucir un corte de cabello nuevo puede ser una gran idea.

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Uno de los cortes de cabello que justamente se encuentra en tendencia y que es uno de los clásicos que no pueden faltar son los bixie, por lo que te dejaremos algunos estilos de este corte que puedes lucir de gran manera y que además de hacerte ver más joven, son fáciles de mantener.

¿Por qué cortarse el cabello estilo bixie?

Es importante que sepas que el corte bixie es un estilo que llega a un equilibrio entre el pixie y el bob que enmarca el rostro, lo que lo hace ideal para lograr una imagen joven y juvenil además de que es sencillo de mantener.

Estilos de corte de pelo estilo bixie fáciles de mantener