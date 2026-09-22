Los albañiles coinciden: mezclar cemento con jabón de barra es el mejor truco para hacer impermeabilizante casero

El mundo de la construcción es sumamente complejo y requiere de opiniones de expertos, sobre todo si se trata de temas de estructura. Sin embargo, muchos albañiles recomiendan y aplican este que podría funcionar como un remedio casero. Si requieres de un ahorro por lo apretado del mes o la quincena, podrías hacer este impermeabilizante casero con cemento y jabón. He aquí las indicaciones.

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¿Por qué recomiendan este impermeabilizante casero?

Como se indicó, estas son algunas recomendaciones que algunos de los expertos que trabajan en obra ofrecen a las personas. Sin embargo, parte de los consejos que vienen de los profesionales, indican que es mejor acudir a los materiales propios de la industria para obtener mejores resultados. Por ello, este truco puede ser una opción de emergencia, pero no sustituye a los materiales perfectamente ubicados para impermeabilizar u otras tareas cercanas a la construcción.

Entonces, lo que se indica con este impermeabilizante casero es que resulta sencillo de hacer y además es sumamente económico. Al requerir de pocos materiales, se puede lograr una respuesta bastante positiva, pero sin gastos excesivos o los requeridos para un material de precios demandantes para el gasto individual o familiar.

¿Cómo hacer impermeabilizante casero?

Como primer punto, se advierte y recomienda poner a prueba este impermeabilizante en temporada donde no haya lluvias. Al ser hasta cierto punto un truco de “emergencia” o ante una necesidad grande, el constante contacto o convivencia con las aguas de temporada probablemente doblegue las intenciones de impermeabilización de la mezcla. Pero sin más, he aquí los pasos a seguir para hacer este truco.

Ingredientes

Jabón azul

Agua

Cemento

Proceso de realización

El primer paso es conseguir tus materiales y poner a calentar el agua. Ya que esta llegue al punto de ebullición, la pondrás en un recipiente donde posteriormente agregarás el jabón azul.

Teniendo tu mezcla de agua con jabón lista, agregarás el cemento para crear una textura pastosa.

Puedes probar tu mezcla final poco a poco en zonas de urgencia en tu techo, donde se recuerda y aconseja que debes limpiar y dejar algo húmedo... esto con el objetivo de que el impermeabilizante casero se impregne de mejor manera.