El fenómeno musical y animado de las Guerreras K-Pop ha conquistado por completo las pantallas, fusionando el vibrante universo de los grupos femeninos con intensas batallas sobrenaturales llenas de acción. Conoce como hacer una palomera personalizada para acompañar esta película.

Para disfrutar al máximo de sus conciertos y misiones secretas en casa, crear accesorios temáticos eleva la experiencia de los fanáticos a un nivel completamente interactivo y divertido.

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5 ideas para hacer una palomera de las Guerreras K-Pop

El cubo holográfico de Huntr/x

Forra la base de una caja de cartón o un contenedor de plástico transparente con papel celofán holográfico o vinil en tornasol para recrear ese efecto mágico que cambia de color con la luz, y pega en el centro el logotipo oficial del grupo impreso en alta calidad.

Palomera DIY de las Guerreras K-Pop|Gemini

Palomera neón con luces LED integradas

La iluminación al estilo de los famosos lightsticks coreanos es indispensable en el K-Pop. Consigue una cubeta de plástico traslúcido de color lila, fucsia o verde. Decórala con siluetas de las guerreras recortadas en foami negro y coloca una tira de luces LED en la base.

Palomera neón con luces LED integradas|Gemini

Contenedor de plástico reciclado estilo domo

Corta la parte media superior para crear la apertura de las palomitas. Forra los bordes cortados con foami diamantado de tonos vibrantes para evitar accidentes y decora el cuerpo del plástico con stickers personalizados y estrellas brillantes.

Cajitas retro de cartón corrugado personalizado|Gemini

Cajitas retro de cartón corrugado personalizado

Crea mini palomeras individuales de cartón, la opción ideal para una fiesta. Compra cartón corrigado natural y píntalo con acrílicos en tonos lila, turquesa y fucsia brillante. Arma los conos o cubos tradicionales y añañde impresiones de los personajes en papel fotográfico.

Cubeta metálica de Cazadoras de Demonios |Gemini

Cubeta metálica de Cazadoras de Demonios

Para una versión más duradera, compra una pequeña cubeta de metal galvanizado. Píntala con aerosol negro mate para simular la noche y los misterios sobrenaturales. Encima, realiza un collage utilizando recortes de cómic, impresiones estilo anime de la película, y añade detalles con pintura neón fosforecente.

