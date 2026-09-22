Las 5 plantas que aislan el sonido exterior y pocos conocen

Las plantas con hojas abundantes, tallos firmes y un sustrato de cultivo que aporte cierta masa pueden ayudar a reducir ligeramente la percepción del ruido exterior, especialmente cuando se colocan en grupos cerca de ventanas, balcones o patios. Entre las especies que pueden utilizarse con este propósito se encuentran el bambú.

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La capacidad de una planta para modificar el sonido está relacionada con la densidad de su follaje, la estructura de sus ramas y la disposición de los ejemplares. Las hojas y los tallos pueden dispersar parte de las ondas sonoras, mientras que la tierra y los recipientes aportan masa.

¿Cuáles son las 5 plantas que pueden ayudar a amortiguar el ruido exterior?

Las especies de follaje compacto pueden incorporarse a la decoración de patios, terrazas, jardines y balcones para contribuir a la dispersión del sonido. Su efecto acústico es limitado cuando se cultivan de forma aislada, pero puede aumentar si se colocan varios ejemplares juntos y se combinan con otros elementos, como muros, cercas o paneles.



Bambú: sus tallos verticales y su follaje abundante pueden formar una pantalla vegetal relativamente densa cuando se cultiva en grupo. Algunas variedades se utilizan en jardines para crear divisiones y barreras visuales. Laurel: el laurel (Laurus nobilis) tiene hojas perennes, firmes y de textura relativamente gruesa. Cuando se cultiva mediante podas de formación puede desarrollar una estructura compacta que ayude a crear una separación entre el exterior y las zonas de descanso. Ficus: algunas especies, como el Ficus benjamina, presentan una copa frondosa y numerosas ramas que pueden contribuir a dispersar parcialmente el sonido. Hiedra: la hiedra (Hedera helix) puede cubrir muros, celosías y estructuras verticales con una capa de hojas que modifica la superficie del espacio. Esta cobertura puede ayudar a dispersar ciertas reflexiones sonoras. Tuya: perteneciente al género Thuja, es una conífera de follaje persistente que se emplea con frecuencia para formar setos y pantallas vegetales. Su crecimiento compacto y su volumen pueden contribuir a crear una barrera física cuando se plantan varios ejemplares juntos.

Cabe aclarar que el comportamiento acústico de una barrera vegetal depende de factores como su altura, anchura, continuidad, distancia respecto a la fuente de ruido y composición. Por ese motivo, no todas las plantas ofrecen el mismo resultado.

¿Cómo colocar las plantas para reducir el ruido de la calle?

Los especialistas en jardinería y diseño de espacios verdes suelen considerar los siguientes aspectos:



Crear una barrera vegetal continua: colocar varias plantas juntas puede generar una pantalla más densa que un ejemplar individual. La eficacia dependerá de que no queden grandes espacios vacíos entre las copas y los tallos.

colocar varias plantas juntas puede generar una pantalla más densa que un ejemplar individual. La eficacia dependerá de que no queden grandes espacios vacíos entre las copas y los tallos. Combinar diferentes alturas: la mezcla de plantas altas, arbustos y especies de menor tamaño permite cubrir distintos niveles del espacio. Esta combinación puede resultar útil en patios, terrazas y jardines, aunque no reemplaza una estructura diseñada específicamente para el aislamiento acústico.

la mezcla de plantas altas, arbustos y especies de menor tamaño permite cubrir distintos niveles del espacio. Esta combinación puede resultar útil en patios, terrazas y jardines, aunque no reemplaza una estructura diseñada específicamente para el aislamiento acústico. Ubicar las plantas cerca de la fuente de ruido: una pantalla vegetal situada entre la calle y la vivienda puede contribuir a modificar la propagación del sonido. La distancia, la altura de la barrera y la posición de las ventanas influyen en el resultado.

una pantalla vegetal situada entre la calle y la vivienda puede contribuir a modificar la propagación del sonido. La distancia, la altura de la barrera y la posición de las ventanas influyen en el resultado. Elegir especies de follaje persistente: las plantas que conservan sus hojas durante todo el año pueden mantener una cobertura más constante. Aun así, la densidad del follaje y el clima deben considerarse antes de elegir una especie.

las plantas que conservan sus hojas durante todo el año pueden mantener una cobertura más constante. Aun así, la densidad del follaje y el clima deben considerarse antes de elegir una especie. Combinar vegetación con elementos sólidos: los muros, las cercas cerradas y los paneles acústicos suelen tener una función más relevante en la reducción del ruido que las plantas por sí solas. La vegetación puede complementar estas estructuras y mejorar la integración visual del espacio.

La información de organismos como el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State Extension) y otras instituciones de horticultura destaca que la elección de especies debe basarse en las condiciones de luz, el espacio disponible, el clima y el mantenimiento necesario. En el caso de las barreras vegetales, también es importante evitar plantaciones demasiado estrechas o discontinuas cuando el objetivo es crear una pantalla densa.