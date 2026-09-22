Dulce María revela la DOLOROSA PÉRDIDA de su bebé tras sufrir un aborto espontáneo

Recientemente se dio a conocer una entrevista donde la cantante y actriz Dulce María abrió su corazón para conocer más detalles de su vida personal, así como profesional y por primera vez decidió hablar de una experiencia que mantuvo durante mucho tiempo en privado.

Recientemente la mexicana dio a conocer que perdió a un bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo y reconoció que atravesar aquella experiencia fue uno de los golpes emocionales más fuertes que ha vivido.

La revelación ocurrió durante una entrevista exclusiva a una revista, en la que la artista habló de su maternidad, de los momentos difíciles que ha enfrentado junto a su familia y de cómo esta pérdida cambió la manera en que veía su futuro como mamá.

¿Qué fue lo que pasó con el bebé que esperaba Dulce María?

Durante la charla Dulce María contó que a finales de 20024 ella y su esposo Paco Álvarez recibieron la noticia de que se encontraban esperando a su segundo hijo, al recibir estas palabras los tomaron de sorpesa ya que no estaba en sus planes en ese momento. Sin embargo, poco después la ilusión terminó en una dolorosa pérdida. La cantante explicó que perdió al bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo y atravesar por este proceso fue extremadamente difícil para ella y para toda su familia, explicó.

La experiencia también la tomó por sorpresa porque, después de haber vivido su primer embarazo, pensaba que para un segundo bebé tendría mayor seguridad y confianza en que todo saldría bien.

“Fue horrible, muy doloroso para todos”, explicó la cantante al recordar ese momento.

Tras la pérdida, Dulce María reconoció que durante un tiempo llegó a pensar que ya no volvería a ser mamá. La situación también coincidió con una etapa en la que intentaba retomar su carrera artística, por lo que tuvo que atravesar el duelo mientras buscaba nuevamente un rumbo personal y profesional. También detalló que tras este episodio poco a poco comenzó a recuperar su estabilidad con el apoyo de su pareja.

¿Cómo está conformada la familia de Dulce María actualmente?

Actualmente, Dulce María está casada con el productor y escritor Paco Álvarez, con quien tiene dos hijas María Paula y Fernanda. La pareja comenzó una nueva etapa familiar en 2026 con el nacimiento de Fer. La propia cantante ha descrito esta nueva etapa como un momento muy especial para su familia, especialmente por ver a María Paula asumir el papel de hermana mayor.