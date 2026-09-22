¿Quién gana el Duelo de Nominación de La Granja VIP? Esto se sabe del Granjero que permanece una semana más en el reality

Hasta el momento se desconoce qué Granjero o Granjera de La Granja VIP ganará el Duelo de Nominación ya que será hasta La Gala de este 22 de septiembre que se revele el resultado tan esperado. Por este motivo te recomendamos no perderte por nada del mundo la transmisión a través de Azteca UNO en punto de las 20: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

¿Cómo se eligen a los Granjeros que se enfrentarán en el Duelo de Nominación?

La elección de los Granjeros que se enfrentan en el Duelo de Nominación se basa en dos factores; el primero en el Capataz ya que él es quién tiene el poder de elegir a un Granjero o Granjera, el segundo factor es el público ya que este a través del sitio web tiene la opción de emitir su voto por alguno de los 16 Granjeros, quién más votos acumule es el seleccionado para enfrentarse en una competencia que consiste en una prueba física y de destrezas donde dos contrincantes deberán superar pruebas y superar el tiempo en el reloj. La prueba la dará a conocer Kristal Silva en La Gala, esto completamente en vivo, quién gane automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación mientras que la persona que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia.

¿Cuál es el link para votar para salvar a alguno de los Nominados de La Granja VIP?

Acceder a las votaciones de La Granja VIP es completamente sencillo y gratis, solo debes contar con conexión estable a internet. Para ingresar a la sección de Votaciones deberás buscar el sitio web de Azteca UNO en tu navegador, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y ahí deberás votar por tu favorito. Ahora bien, si lo quieres hacer de forma directa también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ y listo.

¿Cómo ver gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada ?

Para poder disfrutar de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada, es decir, ver en tiempo real todo lo que se vive dentro del reality solo deberás acceder a nuestro sitio web y dar click en la sección de “La Granja VIP”, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo. Solo deberás contar con acceso a una red de internet estable. Por otro lado, también puedes gozar de esta transmisión a través de Disney +.