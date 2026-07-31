3 ideas para aclarar el pelo sin usar decolorante

Son muchas las mujeres que en todo momento están buscando un cambio de look, especialmente para sus cabellos y que les permita poder lucir diferente. Si hay algo que realizan con frecuencia es aclararse el cabello para que pueda adoptar otro tono y por lo general se usan tintes y decolorantes.

Noticias Aguascalientes del 30 de julio 2026

Sin embargo, estos productos pueden causar algunos daños en el cuero cabelludo, por lo que los estilistas expertos compartieron las tres ideas para aclararse el pelo sin la necesidad de usar decolorante.

Cuando hablamos de que una mujer se aclarará el cabello, estamos haciendo referencia al proceso de disminuir el color oscuro natural o artificial del pelo para obtener un tono más luminoso y aplicando métodos como tintes, decolorantes y otros remedios. Esto se hace para lograr un look diferente que puede ir cambiando de acuerdo a la temporada, o más bien para ocultar algunas imperfecciones como las canas.

Consecuencias del uso del colorante

El producto que se utiliza generalmente para aclarar el cabello es el decolorante que se aplicará sobre el cuero cabelludo y se perderá su color característico. Pero, tiene efectos perjudiciales para la salud, y es que puede producir sequedad extrema, la rotura de la fibra capilar y la irritación en el cuero cabelludo; lo que abre la cutícula y elimina los pigmentos naturales. Por eso, los estilistas expertos compartieron 3 ideas para aclararse el cabello sin usar decolorante.

3 ideas para aclarar el cabello sin colorante