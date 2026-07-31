Paso a paso: cómo hacer una boina al crochet, fácil y elegante

Si bien todavía falta bastante para la llegada del invierno, hay personas que les gusta anticiparse a todo, y tener el abrigo suficiente para no tener que padecer de las bajas temperaturas y del frío. Por eso, es que las boinas son la mejor opción, y especialmente las que son tejidas a crochet, teniendo en cuenta que son más elegantes, más formales y que se puede hacer sin ser un especialista en este tipo de tejido. Por eso, te compartiremos cómo hacer una boina crochet sin ser especialista en manualidades.

Noticias Zacatecas del 30 de julio 2026

El tejido crochet es una de las técnicas más populares que existe y que tiene la particularidad de usar solamente una sola aguja corta con un gancho en la punta para entrelazar hilos; y que incluye el trabajo con un lazo y una amplia versatilidad de formas. En cuanto al material, se puede usar lana, algodón, hilo de bordar, cintas o trapo reciclado y es una de las manualidades más fáciles de hacer.

Para aquellos que sean amantes de las manualidades y del tejido crochet, debes saber que puedes hacer una linda boina de lana para que puedas empezar a usar durante el invierno. Se la podrás tejer a tu hija, tu amiga, tu familiar y hasta tu novia, ya que no es necesario ser un experto. A continuación, te dejaremos el paso a paso para que hagas esta linda prenda en el diseño rombo.

Elementos para la boina

Lana de 4 mm de grosor

Ganchillo de aluminio de 4 mm

Marcadores de puntos y tijeras

Cómo tejer la boina crochet en estos pasos