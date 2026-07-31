“No te soporto": Ramahá se sincera con Daniela sobre la cocinera que no tolera de MasterChef 24/7

Apenas ayer por la noche fuimos testigos de un posible rompimiento al interior de las "Divas" por la fuerte discusión entre Carmen y Lancer, y en esta ocasión, Ramahá se sinceró con Daniela sobre la cocinera que no tolera de MasterChef 24/7. ¿De quién se trata? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

“Solo conspiras y hablas mal, no te metas conmigo": Lancer confronta a Carmen en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de que los 12 mejores cocineros del reality show tuvieran una clase con el Chef Luis Chiu, los participantes comenzaron a prepararse para la gala de delantales negros de esta noche; sin embargo, Daniela y Ramahá se tomaron un momento para hablar sobre lo que ha ocurrido en días recientes en la cocina más poderosa de México, conversación en la cual destacó Claudia.

Ramahá afirmó que tanto él como Claudia recibieron buenos comentarios por parte de Adrián Herrera en la pasada gala de beneficios y castigos y que el Chef les dijo a ambos que habían preparado el segundo mejor platillo, hecho que fue divulgado constantemente por la cocinera durante toda la noche del pasado martes.

El participante yucateco afirmó que abrazó a su compañera y le ofreció una disculpa debido a que no la soporta, especialmente por ser "una mamá"; sin embargo, compartió que también la exhortó a "echarle ganas" y le dijo que la apreciaba; además, Ramahá también hizo hincapié en que Claudia interrumpió en una de clases en la cocina oculta del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es jueves de delantales negros y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.