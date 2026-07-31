¿Qué es la perdiz y cómo se cocina para que quede jugosa? El Chef Luis Chiu lo explica en MasterChef 24/7

La noche de este 30 de julio, la tensión alcanzó su punto máximo en MasterChef 24/7 cuando los jueces ordenaron a todos los participantes quitarse las filipinas y vestirse con el temido delantal negro, ademas el primer reto contrarreloj de apenas 45 minutos involucró proteínas complejas como el conejo y la perdiz.

La perdiz, una de las grandes protagonistas de la noche, es un ave de caza tradicionalmente venerada en la gastronomía europea dentro de guisos, escabeches y asados. Su carne se distingue por tener un tono más oscuro que el del pollo o el pavo, además de un sabor profundo y matices silvestres que maridan a la perfección con ingredientes de temporada como setas, frutos secos, castañas y hierbas aromáticas. En el apartado nutricional , destaca por ser una alternativa proteica excepcional, libre de carbohidratos y con un porcentaje mínimo de grasa.

El truco del Chef Luis Chiu para cocinar la carne de perdiz

Tratar con carne de perdiz implica un gran desafío técnico, ya que al ser muy magra se corre el riesgo de que quede seca o dura al exponerla al fuego. Fue ahí donde el Chef Luis Chiu compartió sus secretos en la estación de Michelle para dominar la proteína y asegurar un resultado impecable en el plato. El experto aseguró que el éxito radica en:

Un marinado prolongado: Dejar reposar la pieza con aromáticos y elementos ácidos ayuda a suavizar sus fibras y a potenciar su perfil herbal antes de la cocción.

El toque de fécula o harina de maíz: Sellarla con una ligera capa de fécula funciona como un escudo protector. Esto permite retener sus jugos naturales en el interior durante el sellado y asegura una textura suave al corte.