MasterChef 24/7: Cuánto tiempo debe reposar la masa para hacer pan esponjoso

Hornear pan, aunque puede parecer una tarea simple, la realidad es que requiere de una fórmula precisa para obtener buenos resultados. En ese sentido, saber cómo manipular y dejar reposar la masa es esencial para triunfar en esta misión. En MasterChef 24/7 te lo vamos a explicar a detalle, así que toma nota.

Elaborar un pan perfecto con una miga suave, aireada y altamente digerible exige dominar la paciencia y comprender la química detrás de la fermentación. Según explican en el diario ABC de España, el verdadero secreto para un resultado profesional no reside en amasar sin parar, sino en respetar los tiempos de reposo.

¿Cuánto tiempo se debe dejar reposar la masa para pan?

Para iniciar con el pie derecho, es fundamental utilizar agua tibia al integrar los ingredientes. El agua fría hace que baje la velocidad del arranque de la levadura, mientras que una temperatura templada le da el impulso inicial ideal.

Una vez integrada la mezcla, se debe dejar reposar la masa durante al menos 15 minutos a temperatura ambiente. Este lapso permite que las levaduras despierten y comiencen a trabajar de forma óptima.

Para evitar que la temperatura de la masa se eleve demasiado por la fricción —lo cual arruinaría la estructura del gluten—, lo ideal es no amasar durante periodos prolongados. La moderación evita que el preparado se estrese.

Considera que en ambientes cálidos, la recomendación de oro es meter el bowl tapado al refrigerador durante un par de horas. La fermentación en frío hace que las levaduras actúen gradualmente, logrando un pan notablemente más sabroso, aromático y fácil de digerir.

Al seguir estos pasos sin duda lograrás obtener pan horneado digno de subir al balcón en MasterChef 24/7. Así que la próxima vez que tengas antojo de una deliciosa hogaza casera, te recomendamos que lleves a la práctica estos tips infalibles de la cocina más famosa de México.

