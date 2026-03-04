El exfoliante natural que te ayudará a aclarar ciertas zonas del cuerpo

Es usual que en ciertas zonas del cuerpo la piel se vea más oscura de lo normal, una situación que para algunas personas puede resultar incómoda tenerla, ya que nos proporciona un aspecto sucio y descuidado. Por suerte, es posible aclarar esas partes empleando algún exfoliante natural.

¡De vuelta al ‘bellakeo’! Maluma recuerda a Yeison Jiménez y confirma el regreso a sus orígenes

Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos una receta que puedes hacer en casa; te ayudará a eliminar esas manchas en la piel, en especial las que aparecen en la entrepierna y en las axilas.

¿Cómo exfoliar la piel para blanquear?

El café, además de ser un insumo delicioso para hacer una bebida con cafeína, es un gran elemento que nos puede ayudar a aclarar la piel en ciertas zonas del cuerpo. Por eso se recomienda usarlo en un exfoliante natural; para hacerlo, debes hacer lo siguiente:

En un tazón vamos a mezclar 2 cucharadas de café instantáneo, agua para disolver la bebida, 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de miel; revolvemos hasta tener una preparación homogénea. Aplica la preparación en la piel hasta que se seque; pasado el tiempo, retiramos con abundante agua; puede ser al momento de bañarte. Se recomienda que estas preparaciones se apliquen 2 veces por semana. La preparación fue compartida por la influencer Chely.

Antes de usar completamente el exfoliante natural para aclarar, se recomienda aplicar un poco de la preparación en el antebrazo y esperar unas 48 horas; así te vas a asegurar de que no te genere alguna reacción alérgica negativa.

¿Por qué tengo la piel más oscura en otras partes del cuerpo?

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos detalla cuáles son las razones por las que se oscurece la entrepierna, que puede ser simplemente por ser un fenómeno progresivo que aparece en la pubertad o por la fricción que se genera, pero eso no representa ningún tipo de preocupación.

Sin embargo, en Mayo Clinic, se detalla que podría ser la acantosis pigmentaria, cuando se genera una pigmentación oscura en los pliegues de ciertas zonas del cuerpo, teniendo causas de salud delicadas. En ambos casos se recomienda consultar con un médico para verificar que no sea nada malo o que ponga en riesgo nuestra salud.