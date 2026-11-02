Experta sobre el cuidado de las canas: “Ve al baño y revisa los productos que estás utilizando. Todos tienen que ser o transparentes o blancos”

El cuidado de las canas va mucho más allá de una simple rutina de lavado; exige una atención minuciosa a los componentes que forman parte de nuestro día a día. Muchas veces, los productos que aplicamos en el cabello contienen pigmentos ocultos que, de manera silenciosa, alteran el color natural de las fibras capilares, transformando la pureza del blanco en tonos amarillentos o verdosos difíciles de contrarrestar.

Ante esta realidad, revisar la composición de cada champú, acondicionador o tratamiento se convierte en un paso fundamental para preservar la luminosidad y la salud de la melena. Apostar por fórmulas totalmente translúcidas o blancas asegura que ningún residuo altere la estética del cabello, devolviéndole su brillo característico y manteniendo una apariencia impecable, fresca y cuidada.

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¿Cómo cuidar el cabello con canas?

Cuidar el cabello con canas exige una atención especial, ya que la falta de melanina lo vuelve más poroso, seco y propenso a amarillear. Para mantenerlo luminoso y sano, conviene revisar que los productos de la rutina diaria sean blancos o transparentes, evitando así que los pigmentos artificiales dejen residuos que oxiden el tono. Es fundamental priorizar una hidratación profunda mediante champús hidratantes y acondicionadores sin aclarado que controlen el encrespamiento. Asimismo, resulta clave moderar el uso de herramientas de calor utilizando protectores térmicos y proteger la fibra capilar de la radiación solar y agentes externos.

¿Cómo deben ser los productos que cuidan las canas?

El cuidado de las canas requiere una atención especial, ya que la pérdida de melanina transforma la fibra capilar, volviéndola más fina, seca, porosa y vulnerable frente a los agentes externos.

Para mantener una melena blanca y luminosa, un consejo clave consiste en revisar los productos de la rutina diaria, como champús, mascarillas o sérums, y comprobar que sean totalmente blancos o transparentes. De esta manera se evita que los colorantes artificiales de las fórmulas dejen microrresiduos superficiales que, al oxidarse, terminen por amarillear u apagar el tono natural. La única excepción son los productos de pigmento violeta o morado, diseñados específicamente para matizar y contrarrestar de forma óptica los reflejos cálidos no deseados.

Asimismo, al tratarse de un cabello naturalmente más seco, es indispensable apostar por fórmulas muy hidratantes, complementadas con acondicionadores sin aclarado que aporten suavidad y controlen el encrespamiento. Por último, conviene cuidar la fibra reduciendo al mínimo el uso de herramientas de calor con protectores térmicos y protegiendo el pelo de la radiación solar, el cloro y la sal para conservar su brillo y salud originales.